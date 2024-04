Drake Bell por fin habla de las acusaciones en su contra sobre poner en peligro a menores

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El actor y cantante Drake Bell ha abordado públicamente las acusaciones en su contra de poner en peligro a menores, ofreciendo su versión de los eventos en el podcast Not Skinny But Not Fat. En su primera explicación detallada desde su propia perspectiva, Bell afirma que aunque se declaró culpable, niega haber actuado de manera inapropiada.

Según Bell, una vez que se dio cuenta de que estaba hablando con una persona menor de edad a través de mensajes directos, cortó todo contacto. Afirma que la persona en cuestión luego comenzó a hacer falsas acusaciones en su contra, aparentemente molesta por el fin de la comunicación. A pesar de que se demostró que no había cometido ninguna conducta inapropiada durante la investigación, Bell decidió declararse culpable de poner en peligro a un menor debido al agotamiento financiero y emocional que experimentó durante el proceso.

Bell reconoce que se involucró en una situación complicada que debería haber evitado por completo, pero insiste en que no actuó de manera inapropiada. Esta declaración de Bell llega poco después de que revelara que fue abusado sexualmente por Brian Peck cuando era adolescente.

El caso de Bell ha generado controversia y ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de las celebridades en las redes sociales y su interacción con sus jóvenes seguidores. Mientras tanto, Bell continúa tratando de dejar claro su punto de vista sobre el asunto.

Fuente: Tribuna