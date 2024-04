¿Es el azúcar moreno más saludable que el blanco? ¡Esta respuesta es sorprendente!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El azúcar es la nueva grasa. Desafortunadamente, muchos alimentos, como los pasteles, el chocolate o la mermelada, saben tan bien precisamente gracias al azúcar. Porque el dulzor es un portador de sabor esencial, como la grasa. Pero debido a la preocupación por su propia salud, muchas personas buscan una alternativa.

Sin embargo, los sustitutos del azúcar tampoco tienen la mejor reputación: muchos causan problemas digestivos o tienen un número exorbitante de calorías. Por este motivo, muchas personas preocupadas por su salud recurren al azúcar moreno o al azúcar de caña, creyendo que es más saludable y que con el supuestamente "azúcar saludable" aportan algo bueno a su dieta. Pero, ¿realmente es bueno para tu organismo?

Para saber si el azúcar moreno es más saludable que el azúcar blanco, conviene fijarse primero en las calorías. La respuesta es sorprendente: en términos de calorías, los dos tipos no tienen diferencia; el azúcar moreno y el azúcar blanco tienen 400 calorías por cada 100 gramos. Entonces el color no es importante.

Si en las calorías no hay cambios significativos, ¿puede el azúcar moreno al menos ser menos dañino para nuestros dientes que el azúcar blanco? Lamentablemente tenemos que decepcionarte, en este aspecto no se gana nada con el azúcar moreno. Ambos son malos para la dentadura y promueven el desarrollo de caries. En lenguaje sencillo, esto significa que cuando se trata de azúcar, no importa qué tipo de azúcar comemos.

¿Es realmente tan saludable el azúcar moreno? Lamentablemente no. En sentido estricto, el azúcar moreno es un producto intermedio a partir del cual se produce azúcar blanco durante su posterior procesamiento. Aún contiene residuos de melaza, de donde proviene el color más oscuro. En teoría, la versión marrón contiene un poco más de minerales, pero en cantidades tan pequeñas que no tienen ningún efecto sobre la salud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el azúcar moreno suele estropearse mucho más rápido porque tiene un mayor contenido de agua.

Nota: Aunque el azúcar no sea saludable, aquí ocurre lo mismo que con muchas cosas: la cantidad importa.

Fuente: Tribuna Sonora