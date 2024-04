Familia de querida actriz causa shock al confirmar su muerte; esperaron 3 meses para hacerlo

Comparta este artículo

Tarzana, Estados Unidos.- Cuando un famoso pierde la vida, es natural que los medios y los fans se abalancen en contra de la familia para saber todos los detalles de la muerte, qué pasará con sus bienes y cuál será el último destino de sus restos mortales. Dicha situación puede resultar muy caótica para los familiares, quienes en el mejor de los casos, suelen organizar una rueda de prensa para aclarar todas las preguntas, un ejemplo de ello se vio cuando murió Xavier López ‘Chabelo’, hace 1 año, momento en que su hijo organizó una conferencia para responder algunas preguntas.

Sin embargo, situaciones como el funeral del conductor de En familia con ‘Chabelo’ no suelen ocurrir seguido, lo que deriva en agresivas entrevistas para los dolientes, como ocurrió con Maribel Guardia, cuando murió su hijo, Julián Figueroa o con los nietos de Talina Fernández, quienes en más de una ocasión se mostraron furiosos con los medios de comunicación por la manera en la que llevaron la muerte de su ‘abuelita’.

Es bajo este contexto que, no es de extrañarse, que algunas familias opten por guardar en secreto la muerte de alguno de sus famosos integrantes, esto con la intención de lidiar en secreto con el duelo. Un ejemplo de ello se vivió durante la jornada del pasado martes, 2 de abril, cuando el medio The Hollywood Reporter confirmó el lamentable fallecimiento de la querida actriz de Buscando el Mañana, Lynn Loring, quien perdió la vida a los 80 años.

Familia de Lynn Loring confirma su muerte tras tres meses de ocurrida

De acuerdo con información del mencionado medio, la afamada histrionista falleció luego de una larga lucha contra enfermedades crónicas, desde el pasado 23 de diciembre, es decir un día antes de Nochebuena, dicha información fue confirmada por el hijo de la celebridad, Chris Thinnes, quien aclaró que no quiso revelar el fallecimiento de su madre sino hasta este mes de abril, puesto que querían llevar todo el proceso de manera privada.

Según reportes, la histrionista de grandes producciones como The FBI, Dobie Gillis y The Many Loves Of Dobie Gillis, dio su último suspiro en el Centro Médico Providencia Cedars-Sinai Tarzana, aunque no dieron demasiados detalles sobre la causa de muerte, sí se brindaron algunos detalles como que luego de haber triunfado como actriz, Loring se convirtió en una de las ejecutivas más importantes de todo Hollywood.

