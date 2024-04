Humberto Zurita rechaza darle vida a Cepillín en bioserie e hijo del payasito le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El mundo del entretenimiento se ha visto revuelto por la posibilidad de que Humberto Zurita, reconocido actor de la pantalla grande, sea elegido para protagonizar la esperada bioserie de Cepillín, el famoso payaso infantil cuya vida cautivó a generaciones enteras. Sin embargo, Zurita ha expresado sus dudas sobre aceptar el papel, alegando compromisos previos y consideraciones sobre el proyecto en sí.

En declaraciones al programa De Primera Mano, Zurita reveló que no ha recibido una oferta formal para formar parte de la bioserie, aunque tampoco descarta la posibilidad. A pesar de que su agenda está llena de proyectos para el resto del año, el actor está dispuesto a considerar cualquier propuesta que le llegue, siempre y cuando se trate de un proyecto bien elaborado.

Humberto Zurita

Si me llega la oferta, ya veremos qué hacemos con eso. No sé cuándo lo quieren hacer... Yo todo este resto del año ya lo tengo cerrado", declaró Zurita. Sin embargo, también expresó ciertas reservas sobre interpretar a un personaje famoso fallecido, dado los problemas que suelen surgir en torno a las bioseries.

"Tendría que conocer el guion porque las bioseries son un proyecto complicado. Las que han sacado siempre tienen problemas... No agarro el trabajo de cuánto me vas a pagar, siempre pido sinopsis de personajes, un plan general de grabación, los directores. No hago cualquier cosa", puntualizó Zurita.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para el hijo de Cepillín, quien manifestó su descontento y tachó al actor de soberbio. Sin embargo, el joven también lamentó que Zurita desestimara el legado de su padre y le instó a ser más considerado.

La verdad veo al señor muy soberbio. Me dio mucha pena. Siento que cuando llegas a cierta edad deberías ser más aterrizado. Estás hablando del payaso más famoso de Latinoamérica", expresó el hijo de Cepillín.

La posible participación de Humberto Zurita en la bioserie de Cepillín sigue siendo objeto de debate y especulación en el mundo del entretenimiento. Mientras tanto, los fanáticos esperan con ansias más detalles sobre este emocionante proyecto que promete honrar el legado del querido payaso infantil, cuyo verdadero nombre es Ricardo González Gutiérrez.

