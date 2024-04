Líder de Maná impacta a público tras oler ropa interior de una fan en concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante su actuación en el Festival Tecate Pal'Norte 2024, la legendaria banda Maná ofreció un espectáculo inolvidable para sus fanáticos. Sin embargo, uno de los momentos más destacados y sorprendentes fue protagonizado por Fher Olvera, el vocalista del grupo.

En medio de la presentación de Clavado en un Bar, Fher Olvera recibió y olió la ropa interior lanzada por una fan, lo que provocó una reacción peculiar por parte del cantante y dejó a la audiencia atónita y divertida. Este episodio se convirtió rápidamente en uno de los más comentados del festival, generando una ola de reacciones en las redes sociales. Aunque algunos expresaron sorpresa, muchos fanáticos elogiaron el carisma y la naturalidad del cantante durante el inesperado momento. La audiencia compartió ampliamente la experiencia en línea, lo que contribuyó significativamente a la viralización del suceso. Para ver el video da clic aquí.

Fher Olvera mostrando la prenda íntima

La icónica banda de rock Maná satisfizo a sus seguidores brindándoles exactamente lo que esperaban: un repertorio de canciones que se han convertido en himnos a lo largo de los años, incluyendo Vivir sin aire, Oye mi amor, Me vale, En el muelle de San Blas y Rayando el sol, Maná llevó a los asistentes, tanto nuevos como antiguos, por un viaje lleno de nostalgia. La interpretación de estas canciones emblemáticas no solo fue un tributo a la trayectoria de la banda, sino también una celebración del legado musical que han dejado a lo largo de los años.

Olvera en contra del reguetón

Con su característica franqueza, Olvera dejó en claro que el reguetón no es un género que disfrute, puesto que pidió a la audiencia que coreara más fuerte sus canciones para evitar escuchar la música que provenía de un escenario contiguo al suyo. "Se nos está colando el reguetón aquí y eso no está chido. Tienen que cantar más fuerte para que no lo escuchemos por acá", dijo a mitad de presentación.

Hizo un llamado a la consciencia ambiental

El líder de la agrupación no solo deleitó a sus fanáticos con música vibrante, sino que también aprovechó la ocasión para promover la conciencia ambiental y la responsabilidad social. Entre canción y canción, Olvera alentó a los asistentes a votar por políticos comprometidos con la protección del planeta Tierra y a trabajar juntos para dejar un mundo limpio para las generaciones futuras. Estas palabras conmovedoras precedieron a la interpretación de "¿Dónde jugarán los niños?", una canción icónica de los años 90 que aborda temas sociales y ambientales.

