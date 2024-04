'Mothers Instinct', esta es la crítica de la nueva película de Anne Hathaway

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El destacado director de fotografía Benoît Delhomme ha dado un paso audaz en su carrera con su debut como director en la película Mothers' Instinct. Sin embargo, el thriller de época ha generado una recepción polarizada debido a su enfoque superficial y la falta de claridad en sus motivaciones de los personajes.

Delhomme, conocido por su trabajo en películas como The Talented Mr. Ripley y The Theory of Everything, así como en campañas publicitarias para marcas de moda de renombre, ha sido elogiado por la belleza visual de la película. Sin embargo, los críticos han señalado que la trama, basada en un remake de una película belga y una novela, carece de profundidad y se toma demasiado en serio a sí misma.

La película sigue la historia de dos amas de casa suburbanas interpretadas por Jessica Chastain y Anne Hathaway, cuyas vidas se ven afectadas por la tragedia cuando uno de sus hijos muere en un accidente. A medida que se desarrolla la trama, las tensiones entre los personajes se intensifican, llevando a un giro final inesperado pero poco convincente.

A pesar de la calidad de las actuaciones de Chastain y Hathaway, así como del impresionante diseño de vestuario, la película ha sido criticada por su falta de cohesión y su enfoque en los aspectos estéticos en lugar de en el desarrollo de personajes y la narrativa. Algunos críticos han sugerido que un enfoque más irónico o camp podría haber mejorado la película, mientras que otros creen que el guión simplemente no logra cumplir con su potencial.

En resumen, Mothers' Instinct ha dejado a los críticos divididos, con opiniones que van desde el elogio por su estética hasta la decepción por su ejecución. A pesar del revuelo en torno a su debut como director, Delhomme ha demostrado su talento visual, pero queda por ver si podrá equilibrar eso con una narrativa más sólida en futuros proyectos.

Fuente: Tribuna