Muere galán de Televisa tras dura enfermedad; viuda filtra última voluntad en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que se filtró cuál fue la última voluntad de un querido galán de telenovelas que este jueves 4 de abril está cumpliendo su primer año de fallecido. Se trata del talentoso histrión Andrés García, quien falleció un día como hoy pero de 2023 luego de una larga lucha contra la cirrosis y otras enfermedades, que surgieron derivado de su vida de excesos y adicciones.

El protagonista de películas como Pedro Navajas y melodramas como El privilegio de amar y Mujeres Engañadas vivió un infierno durante sus últimos días con vida e incluso confesó que estaba arrepentido de los vicios por el alcohol y las drogas que tuvo durante años, ya que estos deterioraron gravemente su salud y lo llevaron a la muerte. Debido a la cirrosis hepática y otras enfermedades, don Andrés pasó sus últimos días en cama y muy débil.

Ahora que se cumple el primer aniversario luctuoso de Andrés García, su viuda, Margarita Portillo, habló sobre qué ha pasado con los bienes del actor, además de que relató que su marido se le ha hecho presente, explicando que durante el pasado Día de Muertos escuchó ruidos extraños en su habitación y luego de una inspección, se dio cuenta que no había nada, por lo que cree que su esposo la estuvo visitando:

Solamente sueño, sueño con él. El 2 de noviembre sí se manifestó de alguna manera, me estuvo tocando como el cancel de mi cuarto, y yo pensaba que era un pájaro carpintero y me levanté porque no me dejaba de hacer el ruido, abrí la ventana y no era nada. Después aún de abierta la ventana seguía tocando, entonces ya supe que era él", dijo durante una entrevista con el programa Ventaneando.