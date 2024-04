Muere Joe Flaherty, actor de 'Volver al Futuro': Falleció por enfermedad a los 82 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y comediante Joe Flaherty, recordado por su participación en la película icónica Volver al Futuro y numerosos programas de televisión en los Estados Unidos, falleció a la edad de 82 años.

La triste noticia del fallecimiento de Joe Flaherty fue confirmada por familiares del actor en una entrevista concedida a Variety. El legado y la contribución de Flaherty en la industria del entretenimiento han dejado una huella imborrable en la memoria de sus admiradores y colegas.

La película Volver al Futuro II cuenta con una breve pero memorable aparición de Joe Flaherty, quien interpreta al agente de Western Union. En esta escena, el personaje de Flaherty entrega a Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, una carta escrita por el Doc, interpretado por Christopher Lloyd. Esta carta siembra la semilla para la trama de la tercera entrega de la famosa trilogía cinematográfica.

La participación de Joe Flaherty en Volver al Futuro II fue un momento destacado en su carrera, añadiendo profundidad y misterio a la historia de la saga. Su breve pero significativo papel ha dejado una impresión perdurable en los fanáticos de la película, convirtiéndolo en parte integral de la narrativa que cautivó a audiencias de todo el mundo.

El reconocido actor Joe Flaherty inició su carrera en el mundo de la actuación en la década de los 70 en la ciudad de Chicago. Sin embargo, fue en las décadas de los 80 y 90 donde su talento floreció. Durante este tiempo, Flaherty compartió escenario con destacados actores de la época dorada de la comedia canadiense, entre los que se encontraban el fallecido John Candy, Martin Short, Rick Moranis y Catherine O'Hara.

Entre sus destacadas colaboraciones se encuentran tres películas escritas por Robert Zemeckis: 1941 (1979), Frenos rotos, coches locos (1980) y Volver al futuro II (1989), donde su talento en la actuación fue ampliamente reconocido. Además, el actor participó en la película Terminagolf junto a Adam Sandler, quien lo describió como "el hombre más agradable que puedas conocer" en una publicación en la red social X, reconociendo su influencia en su amor por la comedia desde su infancia.

Su versatilidad actoral también se manifestó en su participación en series como The King of Queens,Uncle Joe's Cartoon Playhouse y Police Academy. Además, tuvo apariciones especiales en programas televisivos populares como Padre de familia y The Big Bang Theory, donde demostró su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos de comedia.

Fuente: Tribuna