"No los quiero volver a ver": Alfredo Adame tacha a sus hijos de ladrones; culpa a Mary Paz

Ciudad de México.- Alfredo Adame reapareció luego de que su hijo Sebastián Adame declarara que le había hecho algo imperdonable, por lo cual estaba muy molesto con él, y el actor ahora le envió un contundente mensaje. En entrevista con Maxine Woodside, el exgalán de Televisa fue preciso y aseguró que de ninguna manera piensa perdonar a los tres hijos que tuvo con Mary Paz Banquells, pues los tacha de malagradecidos.

Adame afirmó que a lo largo de muchos años él hizo todo para que los tres jóvenes estuvieran bien, pero cuando le dieron la espalda para apoyar a su madre, perdieron todo su cariño y ahora no los quiere ver ni en pintura. Sobre la molestia de Sebastián, el también exconductor del programa Hoy confesó que hace poco tuvo un encuentro con el joven pero aseguró que no fue nada grave, ya que su hijo casi atropella a su perro y al parecer se molestó porque no le dio las gracias:

Se escuchó un frenón, salgo, voy sobre el perro, y se baja Sebastián y como que se ríe, y agarré el perro y me fui, y al ratito me llega un mensaje donde dice 'me hubieras dado las gracias' y lo bloqueé".

Posteriormente, Alfredo dijo que la culpable del distanciamiento entre él y sus hijos fue Mary Paz, ya que los habría manipulado: "No hay manera, no los quiero volver a ver en mi vida... yo decidí desapegarme porque me estaban robando, deshonrando, ofendiendo, mintiendo, la mamá los manipuló, cuando yo no estaba en mi casa iban a robar, se robaron dos carros, hasta que un día dije 'si sigo con esto, me van a matar'", declaró.

Mary Paz se casó conmigo para salir de jodida y para que le mantuviera a la familia", aseveró.

Cambiando de tema, Alfredo habló de los conflictos que tuvo dentro de La Casa de los Famosos y revivió el sonado encontronazo que protagonizó con Lupillo Rivera durante las primeras semanas de la emisión del programa. "Lupillo me amenazó primero cuando el incidente de Mariana, al otro día en el programa en vivo con un auditorio a nivel nacional agarró y dijo que la venganza es un plato que se come frío, y que él me iba a agarrar allá afuera, y pues me iba a matar, que de una vez le dijeran a la policía, es un falso profeta, es un ignorante y bastante tonto".

El intérprete mexicano aseguró que él ganó este altercado por una sencilla razón. "Entonces ya se quedó así [asombrado] y Nacho (Lozano) intervino. Entonces se me quedó viendo, así como con odio, y agarré y le clavé la mirada y nada más hizo así, clavó la mirada. Gallo que agacha la cabeza, gallo que perdió", aseveró. A pesar de lo delicado del asunto, Alfredo reveló que no recurrirá a las autoridades para ponerlos en advertencia sobre el ultimátum que le dio Lupillo.

Ni voy a proceder, luego me pidió una disculpa, hasta me pagaron una piña y un no sé qué de mi ginger shot, a mí se me resbala porque eso fue actuado, es un personaje mío, que sirve para aplacar a la gente que me quiere faltar al respeto, que me quiere avasallar y todo".

