Pleito en Televisa: Ivonne Montero revela si demandará a Olivia Collins tras sus amenazas

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida actriz de melodramas, Ivonne Montero, de nueva cuenta se encuentra en el centro del escándalo, pues habló de su fuerte pleito con su colega de Televisa en una de las obras de teatro en las que trabajan juntas, la reconocida y exitosa actriz, Olivia Collins, brindando una entrevista al programa Hoy en el que señaló si es verdad que la demandará tras sus amenazas.

Como se sabe, fue el pasado 15 de marzo que Montero confesó que la actriz de melodramas quedó molesta por un mal entendido en un viaje de su gira de la obra de teatro, Busco al Hombre de mi Vida, Marido Ya Tuve, y decidió desquitarse con ella cuando se encontraron días después en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, pues supuestamente le fue a patear la puerta e insultarla: "Se me puso enfrente y me retó a los golpes. Yo jamás le falté el respeto ni le levanté un medio tono de voz y ella en sus entrevistas empezó a decir que yo le dije de cosas".

Por su parte, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy de 66 años de edad, al hablar al respecto, afirmó que las cosas no sucedieron así, pero no le daría cuerda al drama: "Me muero de la risa, yo soy una persona, una profesional, no tengo que aclararle a nadie lo que soy y con personas así, de lejos, yo me dedico a trabajar, a hacer el bien, a exponer lo que a mí me gusta hacer, no me gusta, yo no tengo chismes, yo estoy en las noticias".

Y ahora, después de que Sebastián Reséndiz se encontró con Montero a las afueras de las instalaciones de la empresa San Ángel, no dudaron en cuestionarle sobre esta situación, a lo cual ella destacó que no entendía el por qué esos ataques en su contra, cuando ella no es una persona a la que le guste el conflicto, que jamás lo busca y que por el contrario, prefiere evitarlo y enfocarse en otras cosas.

Ante este hecho, la actriz declaró que el involucrarse en temas legales por esto no es algo que tenga por su mente, pues la realidad es que considera que todos se soluciona y se mantiene en una sana paz cuando cada parte respeta el punto de vista de la otra y se hace responsable de las acciones y las palabras propias, sin buscar echar culpas a nadie, por lo que queda claro que no demandaría Collins, cerrando con los mejores deseos para todos y que ella no guara rencor, pero prefiere mantener distancias.

Fuente: Tribuna del Yaqui