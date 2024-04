Santero afirma que Raquel Bigorra embrujó de muerte a Daniel Bisogno; su madre lo salvó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se ha vinculado a la reconocida y polémica presentadora, Raquel Bigorra, con todo lo malo que le ha estado pasando al famoso actor y también presentador, Daniel Bisogno, pues en una reciente entrevista un Santero acaba de hacer una explosivas declaraciones en las que dice que esta lo habría embrujado de muerte, y que su madre, Araceli Bisogno, tomó su lugar y lo salvó.

Como se sabe, desde febrero de este año que la salud de Bisogno ha causado una gran preocupación, pues estuvo casi un mes en terapia intensiva por una infección en el pulmón y por la que fue operado. Durante ese tiempo, lamentablemente su madre perdió la vida, causando una gran tristeza en el medio del espectáculo y en especial en TV Azteca, pues su colega no pudo ni despedirse y al salir se iba a enterar.

Ante este hecho el el vidente, Jesús Levy, brindó una entrevista a diferentes medios de comunicación para asegurar que la raíz de todos estos problemas son que tiene un trabajo de brujería con el que quieren su muerte o al menos su desaparición de la vida pública y para salvarlo su madre dio su vida por él: "El tema de Daniel Bisogno es un tema un poquito delicado, un poquito fuerte, lo que se alcanza a ver espiritualmente, energéticamente, es que su mami dio la vida por él, a su mamá no le tocaba morir", aseguró el vidente.

Daniel y su madre. Internet

Según este santero, el conductor de Ventaneando debe de acercarse a lo espiritual para salvarse, pues todo esto es venganza y esto no se va a detener hasta que haga algo: "Él tiene un trabajo de brujería muy fuerte, un trabajo espiritual, cuya misión es acabar con él. Lo que él tiene qué hacer son cosas de religión, cosas espirituales para poderse salvar, porque después de esto viene otro ataque un tanto fuerte para él".

De la misma manera, señaló que la persona que está detrás de esto es una mujer, una mujer con nexos a esta clase de "magia oscura", pues no tiene intenciones buenas: "Se ve que el ataque viene de una mujer del medio por la cuál él tuvo muchos problemas, él se tiene que acercar a la religión porque se vienen ataques muy fuertes. Se trata de un trabajo de santería, un trabajo negativo, magia negra y es para terminar con su vida".

Cuando se le comentó directamente si se trataba la expresentadora de Venga la Alegría afirmó que: "tiene que ver, pero no al 100 por ciento", ya que tiene "trabajos atrasados": "Daniel Bisogno tiene conflicto con varias personas que él no sabe qué hay detrás de esas personas, por eso les digo que no hay que estar peleando con cualquiera. Raquel sí tiene qué ver en esto, está involucrada en esto y aparte más personas del medio".

Fuente: Tribuna del Yaqui