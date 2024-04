Tras caída de WhatsApp, usuarios abandonan la aplicación de Meta y migran con memes a X

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Enviaste mensajes, pero no llegaron? No te preocupes, no te quedaste sin datos y tu teléfono no está fallando. Todo parece indicar que se trató de una caída masiva de WhatsApp, el cual es utilizado por millones de personas en México, ya sea para socializar o para trabajar, lo que significa mucha gente entró en pánico al ver que esta importante herramienta presentaba fallas.

Dado a que en esta era, es importante comunicarse de manera inmediata, la gente no dudó en abandonar a WhatsApp para migrar a otras opciones como es el caso de Telegram o X (red social antes conocida como Twitter), donde esperaban encontrar respuestas sobre lo que ocurrió. Rápidamente, el nombre de aplicación se convirtió en tendencia, por lo que las personas no tardaron en percatarse de lo inevitable: su teléfono no fallaba.

Afortunadamente, la mayoría de las veces, la gente suele tomar este tipo de fallos con humor y los memes sobre la caída de la aplicación de Meta no tardaron en llenar a X. Los más repetidos son aquellos en los que ‘Homero’, personaje de Los Simpson, abandona su casa para saltar (literalmente) a la taberna de ‘Moe’; mientras que en otro video viral que se repitió, fue aquel en el que muchas personas caen de unas escaleras eléctricas, las cuales descienden a gran velocidad.

Otras personas decidieron comparar a WhatsApp con el sistema de la afamada tienda de conveniencia, Oxxo, puesto ésta es conocida porque, en ocasiones, no se pueden hacer compras o transacciones porque no hay sistema y algunos más vieron el lado amable del asunto y recordaron que, es a través de esta aplicación donde les llega su trabajo, por lo que, al no tener contacto con sus jefes o clientes, preferían tomarse una siesta.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que WhatsApp tiene una caída masiva, puesto al año tiende a caerse, por lo menos, en dos o tres ocasiones. Debido a este tipo de incidentes, muchas personas optan por utilizar otras alternativas que, en otros países son el medio de mensajería principal como es el caso de Line, Telegram y hasta TikTok, debido a que la plataforma de videos cortos permite enviar mensajes al momento.

