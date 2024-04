Tras fracaso de su nuevo álbum, JLo hace arriesgado movimiento para vender los boletos de su show

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En el año 2022 todos hablaban sobre la boda de cuento de hadas que Jennifer Lopez y Ben Affleck tuvieron en su finca de Georgia y previo a ello, muchos envidiaron el triunfo del amor entre ambos famosos, puesto pese a que llevaban más de dos décadas separados, ambos lograron reconectar de una manera similar a la de las telenovelas que la propia JLo suele protagonizar.

Si bien, todo parecía indicar que un futuro brillante esperaba a la estrella de Selena, la realidad es que las cosas no resultaron como se tenía planeado, puesto como algunos recordarán, a raíz de su boda, la actriz de Mamma lanzó su primer álbum de estudio luego de varios años, This is me… now, el cual estaría enfocado en diversas canciones que hablaban de esta nueva etapa en su vida, así como del gran amor que ella siente por Affleck.

Derivado de este lanzamiento, se estimaba que la intérprete haría una gira por varias ciudades de Estados Unidos, misma que estaría enfocada en This is me…. Now; sin embargo, parece ser que la nueva producción no fue del agrado de la gente, al grado en el que este disco resultó un fracaso total que apenas y alcanzó la posición número 38 en los Billboard 200, lo que representó un duro golpe para JLo.

A esto se sumó que no pudo vender los boletos de su nueva gira en distintas localidades, puesto según información del medio Page Six, esta situación la orilló a cancelar eventos en Nashville (ciudad conocida por ser el centro de la música en Estados Unidos), Raleigh, Carolina del Norte, Atlanta, Tampa, Florida, Florida y Nueva Orleans, al igual que en Cleveland y Houston, de hecho, el mismo medio indica que estos últimos dos ya no figuran, ni siquiera, en Ticketmaster, página en la que se podían comprar los boletos.

Una fuente cercana a JLo contó para Variety que la cantante decidió hacer un movimiento de último momento para ver si de esta manera lograba conseguir la atención de la gente y fue cambiar el nombre de su gira de This Is Me… Now a This Is Me Live, con ello incluirán canciones de toda la discografía de Jennifer Lopez con lo que esperan que fans añejos de la intérprete decidan sumarse a sus espectáculos.

Fuentes: Tribuna