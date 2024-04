¿Boda en Televisa? Tania Rincón revela le pediría matrimonio a su novio, productor de TUDN

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora, Tania Rincón, una vez más vuelve al centro del ojo público, debido a que recientemente brindó una entrevista en la que habló de su pareja actual, Pedro Pereyra, aclarando finalmente si es que su relación amorosa nació de una infidelidad, además de revelar que ella sí le pediría matrimonio a al productor de TUDN, ¿acaso se vienen nueva boda en Televisa?

Como se sabe, desde que Rincón anunció su divorcio, surgieron muchas dudas de los motivos, y las especulaciones no se hicieron esperar, y por supuesto de los primeros señalamientos que hubo fue de infidelidad. Aunque en su momento la presentadora negó todo, cuando salió a la luz su relación con Pedro, que es uno de los productores en el canal deportivo de la empresa San Ángel, volvieron a surgir las ideas del tercero en discordia, por lo que ha querido aclarar todo, incluso si ya planean un enlace matrimonial.

Es por ese motivo que la Revista TV Notas consiguió una entrevista con la presentadora del programa Hoy para conocer los detalles de su romance, y como en veces anteriores, Tania negó una infidelidad, destacó que actualmente se encuentra feliz de conocerlo de un ámbito diferente al labora, pero que eso ha sucedido solo desde hace unos cuantos meses, destacando que no se conocieron hace seis años: "Nos conocemos desde hace dos años y nos hemos visto porque estamos en la misma empresa. Hago cosas para TUDN y a veces coincidíamos. La cobertura de Rusia 2018 me tocó realizarla para otro canal. Ahí no nos conocíamos".

Ante este hecho, afirmó que ella jamás le haría eso a su exesposo, Daniel Pérez, pues el tiempo que fueron pareja hubo un respeto y admiración mutua que aún sigue, pero que ambos decidieron ponerle fin a su matrimonio al notar que el amor ya no es el mismo, sino que se había "transformado" más en una amistad: "Nunca hubo un tercero en discordia. Lo quiero dejar claro. Nunca hubo infidelidad. Dany y yo siempre tuvimos claro que nuestra relación evolucionó hasta otro punto".

De la misma manera aclaró que no conoce a la exesposa de Pedro, pero que aún así la respeta y sabe que es una parte muy importante en la vida de su actual pareja, destacando que ella es una mujer divorciada desde hace tiempo y no ocultó nunca su relación: "Jamás lo haría. Yo no soy quién para pedirle algo así a Pedro. No me meto en la relación con su exesposa, ni él se mete en la mía con Dany".

Finalmente, la expresentadora de Guerreros 2020 afirmó que no se cierra a la idea de casarse, aunque todo a su tiempo y en su momento, pero que en caso de que se diera la idea y estuvieran 100 por ciento seguros, ella misma le pediría que se casaran y le haría una propuesta romántica como usualmente lo hace el hombre con la mujer: "En este momento vivimos algo increíble. Lo admiro mucho. Esta revolución que venimos creando las mujeres está padrísima y algún día lo podría sorprender. Aplaudo mucho eso. Me encanta que las mujeres tengamos la iniciativa, y si es un sentimiento mutuo, ¿por qué no?".

