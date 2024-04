"Chismes cul...": Wendy Guevara responde contundente a Lolita Cortés por polémico mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer, Wendy Guevara, acaba de dejar a más de una con la boca abierta ante la contundente respuesta que dio en las redes sociales a la querida y estricta jueza, Lolita Cortés, debido a su tan polémico mensaje sobre lo que es verdaderamente la naciente estrella de Televisa, afirmando que simplemente eran unos "chismes" que creaban las "cul..." por lo que no iba a pelearse.

Como se sabe, hace un par de días que la famosa exjurado de La Academia, declaró que ella no podía dar una opinión concreta sobre Guevara, declarando que para ella no había ni un crecimiento o alguna mejora como artista, pues a su parecer la influencer solo es una celebridad no una artista, siendo un golpe para los millones de fans de la presentadora, que protestaron de inmediato sobre la situación.

Ante este hecho, Cortés destacó que hay una gran diferencia entre ambos conceptos, señalando que no conoce a la exparticipante de La Casa de los Famosos en el mundo artístico, que aún no la ve en ese aspecto, por lo que la cataloga como celebridad": La celebridad no necesita tener talento, es famosa per sé. El artista no necesita ser famoso, el artista comunica, crea, estudia, se presenta, tiene disciplina, y a veces vivimos de dos pesos pero subir al escenario nos da de comer".

Y ahora, a través de la red social de X, anteriormente conocido como Twitter, que se viralizó el video en el que Guevara afirmó que Cortés tenía absoluta razón cuando dijo que no era una artista, pues ella es consciente que aún no está preparada para serlo, que no ha estudiado conducción o actuación u otra cosa del medio artístico, pero que puede hacerlo y lo hará, para seguir con estas oportunidades que se le han brindado últimamente.

De la misma manera destacó que Cortés jamás habló mal de ella y que estaban haciendo puro "chismes" las "cul....", pero que ella no iba a caer y no iba a pelearse por esas cosas, porque ya sabía en que sentido lo dijo, defendiendo de esta manera a la exintegrante del programa Hoy, y asegurando que no caería en las provocaciones que solo quieren que se ande peleando.

Fuente: Tribuna del Yaqui