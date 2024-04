¿Fraude en 'LCDLF'? Cristina Porta hace temblar Telemundo por confesión tras su eliminación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora española, Cristina Porta, volvió a convertirse en tendencia en la red social de X, antes conocida como Twitter, debido a que con su manera tan usual de ser, logró hacer temblar a Telemundo, por su tan polémica confesión sobre lo que sucede al interior de La Casa de los Famosos después de que se hiciera realidad su eliminación, ¿acaso expuso fraude del reality show?

Como se sabe, el pasado lunes 29 de abril se realizó la gala de eliminación de cada semana, en la que finalmente se conoce a la celebridad que lamentablemente no contó con los votos suficientes para salvarse y tener que despedirse del resto de sus compañeros. En esta ocasión, al igual que en semanas anteriores, la decisión de los espectadores dejó en shock al ver que no fue Paulo Quevedo o Patricia Corcino los eliminados.

Dicha eliminada resultó ser la famosa presentadora de origen español, misma que se decía era protegida de la producción debido a sus presuntos nexos con María Zambrano, que es una de las productoras asociadas de dicho reality show. Cristina, al igual que el resto de los participantes que ya salieron, llegó del SUM a los foros para brindarle una entrevista Jimena Gállego, una de las presentadoras.

En dicha entrevista, Porta no se guardó absolutamente nada y confesó que sabía perfectamente el motivo por el que salió, agregando que fue por ser real, ser ella misma y no jugar a las estrategias como el resto de sus compañeros, afirmando muy segura que ahora que todo estaba más cerrado conforme avanzaban los días y la gran final se acerca, ella seguía siendo fiel así misma y eso no ganaba realitys.

Finalmente, la exintegrante del 'Team Fuego' aseguró todos los que estaban al interior eran unos falsos, pues cuando le dijeron que diera dos nombres, esta dejó en claro que no podía solo nombrar a dos ya que los que estaban ahí lo son, exonerando únicamente a su equipo final, que son Paulo y Patricia, dos de los menos favoritos, que se cree que podrían ser los próximos en salir debido a las estrategias.

Fuente: Tribuna del Yaqui