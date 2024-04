Mariano Sandoval llega a 'Hoy' tras renunciar a TV Azteca y Pedro Sola lo destroza en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el famoso chef y presentador, Mariano Sandoval, se encuentra dando de que hablar, debido a que después de que se hizo oficial su llegada al programa Hoy, en redes sociales recibió muchos mensajes de felicitaciones por renunciar a TV Azteca y encontrar trabajo tan pronto y en otra prestigiosa televisora, a excepción del conductor, Pedro Sola, quien no dudó en destrozarlo en Instagram.

Como se sabe, a través de su red social en X, antes conocido como Twitter, Mariano compartió un video en el que Mariano declaró que había tomado la decisión de dejar su puesto dentro de Venga la Alegría tras casi una década al aire, pues sentía que era momento de buscar nuevas oportunidades. Ante este hecho, afirmaron que el motivo era que ya tenía un puesto fijo en Televisa y pronto se presentaría en sus foros en el matutino antes mencionado.

Y ahora, la mañana de este martes 30 de abril, Mariano fue presentado en la sección de la cocina del programa Hoy, en el que Tania Rincón lo recibió con aplausos, abrazos y felicitaciones por haber esta nueva oportunidad laboral, expresando su gran emoción por verlo y volver a trabajar con él tras casi tres años en el matutino de la empresa San Ángel, al igual que el resto de los integrantes.

Mariano en Hoy. Instagram @chefmarianos

Ante este hecho, el excolega de Laura G, compartió a través de todas sus redes sociales varias fotografías en las que aparece con todo el elenco o él solo con el logotipo del programa a su lado, agradeciendo a todos la oportunidad, situación que al presentador de Ventaneando no le pareció para nada algo que celebrar, ya que no dudó en afirmar que para él era una gran "desilusión" verlo en dicho lugar y no en el Ajusco.

Por otro lado, sus excolegas del programa producido por Maru Silva, como Mauricio Barcelata, destacó comentarios como "Lo mejor siempre Mariano querido", "¡Todo el éxito Mariano! A donde vayas sigue con ese carisma" y "Felicidades amigo. Todo el éxito" y de Televisa como Paul Stanley que expresó: "Bienvenido bro" y Andrea Legarreta que dijo "¡Bienvenido Mariano! ¡Lo mejor en esta nueva etapa corazón! Ya amamos a tu hermano Omar @chefomarsag y ahora te sumas a la familia".

Pedro expone molestia con Mariano. Instagram @chefmarianos

