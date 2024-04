¡Olvida a Peso Pluma! Circulan rumores de que Nicki Nicole tiene un romance con este futbolista

Ciudad de México.- En las últimas horas, las redes sociales han ardido con especulaciones sobre un posible romance entre la cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista portugués João Félix. Esta inesperada conexión entre dos figuras prominentes del mundo del entretenimiento y el deporte ha capturado la atención de los seguidores, generando un sinfín de rumores y preguntas sobre el estado de su relación.

Nicki Nicole, conocida por su exitosa carrera musical y su personalidad carismática, se ha visto envuelta en rumores de romance tras ser vinculada con João Félix, futbolista de 24 años actualmente en el Barcelona. Aunque no hay confirmación oficial, los fanáticos han notado una serie de interacciones en las redes sociales que han avivado las llamas de la especulación.

En particular, los seguidores de João Félix han observado que el futbolista ha estado dando likes en las publicaciones de Nicki Nicole en Instagram en los últimos días. Además, João Félix se unió a una transmisión en vivo realizada por la cantante argentina la semana pasada, manteniéndose conectado durante toda la sesión. Estas señales han llevado a muchos a preguntarse si hay algo más que una simple amistad entre ambos.

Este posible romance surge en medio de la reciente ruptura de Nicki Nicole con su exnovio, el cantante mexicano Peso Pluma. La ruptura, anunciada en febrero de este año, fue el resultado de una traición por parte del artista mexicano, según reveló Nicki Nicole en una publicación en Instagram. En sus propias palabras, expresó:

El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy