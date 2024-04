¿Recuerdas a Paola Núñez de 'Amor en custodia'? Tras retiro, confirma su regreso a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien hace 8 años abandonó las filas de TV Azteca para probar suerte en el extranjero, dejó sin palabras a todos los televidentes debido a que este martes 30 de abril reapareció en la televisora y confirmó su regreso con un espectacular proyecto. Se trata de la querida Paola Núñez, quien es recordada por su personaje de 'Barbie Bazterrica' en la telenovela Amor en custodia, de 2005.

Esta tarde de martes, la originaria de Tecate, Baja California, volvió a los pasillos de la empresa del Ajusco para anunciar un nuevo proyecto y fue recibida con alfombra roja por el programa Ventaneando; tras tomar un gran ramo de flores de las manos de Pati Chapoy, la famosa de 46 años confirmó que regresó a la televisora para formar parte de uno de sus proyectos más ambiciosos de este 2024.

Fue así como Núñez desveló que será la conductora de la segunda temporada del reality Abandonados, programa donde ella misma fue la titular en su versión pasada hace algunos años y de hecho, este fue el último proyecto que hizo en Azteca. "Esta vez vamos a empezar donde terminamos la temporada pasada que fue en Tailandia y terminamos en Malasia", explicó Paola destacando que la mitad de los participantes serán famosos, mientras que la otra mitad serán desconocidos.

Sin olvidar sus raíces en el medio artístico, la intérprete se dijo agradecida con la empresa, a pesar de que hace más de 10 años se mudó a Estados Unidos. "Mi carrera es gracias a esta empresa y yo llegué a Los Ángeles con todas esas herramientas. Uno piensa que empieza desde cero, pero realmente en Estados Unidos agradecen que seas un actor preparado y serio, y el CEFAT me dio esas herramientas y me hizo una actriz con experiencia, tengo 25 años actuando", destacó.

Por último, sobre su regreso a México tras su estancia en el país vecino, Paola subrayó: “Cuando llegué a Los Ángeles sentí que estaba preparada, aunque no fue fácil, no ha sido fácil en general pero ahí voy... regresar significa para mí tanto", mencionó. Por su parte, Pati, Daniel Bisogno y compañía no dejaron de ovacionar a Núñez, afirmando que era de las artistas más destacadas de toda TV Azteca.

