Ringo Starr opina sobre el estreno de 'Let It Be' tras el lanzamiento del trailer de Disney+

Inglaterra.- El esperado estreno en Disney+ de Let It Be el próximo 8 de mayo ha generado un intenso debate entre los fans de The Beatles. Esta polémica película documental, que captura un momento crítico en la relación laboral y personal de la icónica banda, vuelve a la pantalla con una versión restaurada bajo la dirección de Peter Jackson.

El documental original, creado en 1970 por Michael Lindsay-Hogg, ha sido tanto elogiado como criticado por mostrar los aspectos más íntimos e incómodos de los Fab Four. Ahora, con una nueva edición, los seguidores tendrán la oportunidad de revisitar esta parte crucial de la historia de The Beatles.

En anticipación al estreno, Ringo Starr compartió su opinión en una entrevista con Associated Press, expresando su admiración por el trabajo de Peter Jackson. Sin embargo, el legendario músico reveló una perspectiva sincera y sin filtros al declarar: "Para mí, no hay mucha alegría en la versión original". Esta declaración directa resalta la complejidad de las relaciones dentro del grupo durante ese período tumultuoso.

Por otro lado, Peter Jackson ofreció su visión sobre la relación entre Let It Be y su propio documental Get Back, lanzado en 2021. Según el aclamado director de El señor de los anillos, ambos proyectos se complementan y enriquecen mutuamente. Jackson enfatizó que Let It Be representa el clímax de Get Back, mientras que este último proporciona un contexto vital que falta en la película original. Reconoció la colaboración y el apoyo recibido de Michael Lindsay-Hogg durante la realización de Get Back, considerando justo que su obra original tenga la última palabra.

El estreno de Let It Be promete ser un evento imperdible para los amantes de la música y los seguidores de The Beatles, ofreciendo una nueva mirada a un momento trascendental en la historia de la banda. Con opiniones encontradas y expectativas altas, esta versión restaurada promete desencadenar un debate renovado sobre el legado y la historia de uno de los grupos más influyentes de todos los tiempos.

