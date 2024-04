¿Sasha Sokol y Paulina Rubio se apuntan al reencuentro de Timbiriche?; esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La legendaria banda Timbiriche ha provocado un fervor entre sus seguidores al revelar su próxima vuelta a los escenarios. Este anhelado reencuentro ha despertado una gran expectación entre quienes crecieron al ritmo de sus canciones en México durante su infancia, adolescencia o juventud. Mariana Garza ha compartido detalles emocionantes sobre la posible participación de todos los exmiembros de la agrupación en los conciertos programados para el 2025. Durante un encuentro con los medios, expresó su entusiasmo por lo que será la última gira que realizarán juntos.

La incertidumbre sobre la participación de Sasha Sokol en este esperado reencuentro ha mantenido en suspenso a los fans. Ante la pregunta sobre su posible asistencia, la cantante prefirió no confirmar su presencia en el evento, aunque no cerró completamente la puerta a la posibilidad. "En Timbiriche hubo… me parece que 21 integrantes. Entonces, 14 me parece poco. No, no sé", comentó la estrella.

Por otra parte, la expectación está en aumento mientras los rumores sobre la posible participación de Paulina Rubio en la última gira de reencuentro de Timbiriche toman fuerza. La cantante, quien ha estado ausente en encuentros previos, podría reunirse con sus compañeros de banda para revivir la magia de la formación original.

Sasha Sokol se mostró indecisa en su participación en Timbiriche

Sokol no pudo ocultar su emoción al hablar sobre la posibilidad de que Paulina se una al espectáculo. En declaraciones recientes, resaltó la importancia de la presencia de la cantante en el grupo, enfatizando el vacío que dejó en encuentros anteriores. El regreso de Paulina Rubio a los escenarios junto a Timbiriche representa un momento significativo para la música pop en español. Con una trayectoria que abarca décadas, la banda ha marcado la infancia y juventud de millones de personas alrededor del mundo.

Paulina es una parte fundamental del grupo y en los reencuentros que hemos tenido, en donde ella no ha estado, la hemos extrañado mucho, y no hablo nada más por nosotros seis, sino por el público", comentó Sasha, transmitiendo el entusiasmo compartido por el resto de los integrantes y los fanáticos de Timbiriche.

El anuncio de la última gira de Timbiriche llega después de que Benny Ibarra y Diego Schoening confirmaran en enero pasado que estaban coordinando agendas con los demás integrantes. Según entrevistas recientes con Benny y Erik, esta sería la última oportunidad para la mayoría de los miembros originales del grupo de disfrutar juntos sobre el escenario. La posibilidad de ver reunida a la formación original de Timbiriche ha generado una oleada de anticipación y emoción entre los seguidores del grupo, quienes esperan ansiosamente la confirmación de la participación de Paulina y Sokol en la gira de reencuentro.

Fuente: Tribuna Sonora