Tania Rincón exhibe a Andrea Escalona: Le dice sus verdades tras pelea con Galilea Montijo

Ciudad de México.- Cuando Tania Rincón se incorporó al programa Hoy surgieron de inmediato varios rumores que apuntaban a que su relación con Andrea Escalona no era la mejor, debido a un supuesto mal trato de esta última. Conforme pasaron los meses, estas especulaciones se apagaron y fue hasta hoy martes 30 de abril del 2024 que la michoacana rompió el silencio para exponer el verdadero rostro de su colega.

Como se recordará, durante los últimos días el nombre de 'La Escalona' ha estado en todos los titulares de la prensa debido a que surgió la noticia de que habría tenido una fuerte pelea con una de sus compañeras del matutino. Presuntamente fue Galilea Montijo quien estalló en su contra luego de que la hija de la fallecida Magda Rodríguez insinuara que ella mantiene a su novio Isaac Moreno. Pero ¿realmente es real este pleito?

Tania Rincón revela cómo es Andrea Escalona fuera de cámaras

Durante la tarde de este martes 30 de abril, Tania fue captada saliendo de las instalaciones de la televisora de San Ángel y de inmediato fue abordada por reporteros que querían saber qué opinaba del pleito que hubo en los camerinos de Hoy entre Andreita y Galilea. La originaria de La Piedad de inmediato señaló que este problema nunca existió: "No sé nada", dijo la michoacana antes de que comenzaran las preguntas.

Tania Rincón niega mala relación con Andrea Escalona

'La Rincón', quien confirmó que está contemplada para ir a los Juegos Olímpicos de París, dijo que la zona de camerinos es pequeña y es imposible que ella no se diera cuenta de la 'gritoniza' que se armó entre sus compañeras: "Los camerinos no son una mansión, son chiquititos y evidentemente si algo hubiera ocurrido yo me hubiera enterado", mencionó para luego aclarar que entre todo el elenco del matutino "siempre hay diferencias".

Siempre va haber este tipo de cosas como en cualquier familia".

Después, continuó repitiendo que ella no sabía del pleito entre sus compañeras: "Yo no me enteré, no estoy al tanto de esta situación y si hubiera pasado, me hubiera enterado, los camerinos son casi casi de tabla roca, se escucha todo". Posteriormente, Tania respondió a los rumores que surgieron recién sobre que Escalona está teniendo una actitud insoportable y que trata mal al staff y a todos en el foro del matutino.

No sé quién está describiendo a Andrea así pero lo que te puedo decir yo que comparto camerino con Andrea Escalona es que es una niña muy educada que sabe mucho de televisión, es una niña muy respetuosa a pesar de que es la sobrina de la productora, ella sabe perfecto cuál es su lugar, es talachera, siempre está dispuesta y es muy cooperativa.

