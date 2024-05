Teme por su vida: Actriz de Televisa rompe el silencio sobre abusos sufridos por su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz y conductora de Televisa Yael Duval decidió hablar por primera vez sobre los oscuros episodios de violencia que vivió a manos de su expareja, generando gran indignación en la opinión pública tras la difusión de dos impactantes videos que muestran agresiones físicas hacia ella, incluso durante su embarazo.

En una entrevista exclusiva para la revista TVNotas, Duval relata los difíciles momentos que atravesó durante su relación con su ex, con quien tuvo dos hijos. Revela que la violencia no fue un hecho aislado, sino una constante en su vida, llegando incluso a ser agredida estando embarazada de ocho meses.

Yael Duval teme por su vida. Foto: Internet

A pesar de haber llevado el caso a las autoridades y haber logrado que su agresor fuera vinculado a proceso por la agresión de 2018, la famosa de Vecinos continúa viviendo con miedo debido a las supuestas amenazas que sigue recibiendo por parte del hombre. Asegura que incluso renovaron la orden de alejamiento y su abogado trabaja en solicitar un cambio en las medidas cautelares para garantizar su seguridad y la de sus hijos.

Duval también destapó detalles sobre la situación personal de Anuar Narchi, señalando problemas de adicción a drogas ilegales y una compleja situación relacionada con su orientación sexual, que según ella, ha generado un profundo conflicto interno en su agresor.

Ante las acusaciones de fabricar pruebas por parte de su expareja, Yael Duval desmiente tales afirmaciones y asegura que las amenazas recibidas confirman su temor por su seguridad y la de sus hijos. Incluso ha tomado precauciones y dado indicaciones a su familia en caso de un desenlace fatal. “Él pasa lo que quiere mostrar de videos. Pero me escribió: ‘put*, muere’”.

Y añadió: “En mi casa tienen un plan por cualquier cosa que me suceda. He tenido crisis de ansiedad. Tengo diabetes tipo dos por estrés. Me la diagnosticaron hace mes y medio. Tres o cuatro días después de la última amenaza que me hizo. Ha sido terrible, pero no me puedo rendir. Por mis hijos”.

La valiente decisión de Duval de hablar sobre su experiencia de violencia doméstica envía un mensaje contundente sobre la importancia de denunciar y combatir este tipo de abusos. Su relato pone de relieve la gravedad de la violencia de género y la urgencia de generar conciencia y promover medidas de protección para las víctimas.

Fuente: Tribuna