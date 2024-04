Temen por la vida de integrante de 'Survivor México': Policía inicia la investigación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida actriz, Itzel Peniche, está en el centro del escándalo, pero no por una pelea dentro de Survivor México, del cual es participante, debido a que recientemente sus familiares han expuesto que están preocupados y temen por su vida, tanto que incluso la Policía ya inició una investigación, para revisar los comentarios en las redes sociales en las que la amenazan.

Como se sabe, Itzel es una de las participantes que se sumaron a la nueva temporada del reality de supervivencia de TV Azteca, y es una de las más polémicas y odiadas por el público, dado a que jamás duda en mostrar su fuerte carácter y enfrentarse con sus compañeros del mismo equipo o sus rivales, ganándose cientos de mensajes llenos de odio y amenazas que alertaron a sus familiares, quienes llamaron a la policía.

Como se sabe, la agencia que representan a la actriz, a través de su cuenta de Instagram compartieron un comunicado en el que revelan que la violencia que ha sufrido por este motivo, su familia ha decidido tomar cartas en el asunto y declararon que la policía cibernética va a dar seguimiento a aquellos que la han amenazado, con comentarios como que deberían desaparecerla y otros juzgando su cuerpo y apariencia.

Itzel Peniche. Internet

Ante este hecho, la actriz de melodramas, Yulianna Peniche, en entrevista con TV Notas salió a hablar sobre el porque tomaron acciones legales: "Estoy muy orgullosa de mi hermana, de lo que ha logrado. Apoyo a mi hermana. Creo que ha sido la más empática de todas y no se vale que esté pasando esto. Ya tomaron medidas al respecto. “La gente que hace este tipo de cosas debe saber que hay una Policía Cibernética y el equipo de abogados y de mánagers de mi hermana está recurriendo a ella".

De igual forma, la actriz de Televisa declaró que todo es simplemente un juego, es un programa en el que se llevan al extremo a los participantes y no es para pedir que fallezca: "En el reality te dejan incomunicado de tu familia, durmiendo a la intemperie. Son tres meses en República Dominicana. Se debe entender que es un juego, una competencia y uno no se puede clavar de esa manera. Que le digan que 'por eso las des...par3c3n' no tiene nada que ver con el programa. Es un comentario horrible".

Finalmente la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy pidió que se le deje de lanzar tanto hate y amenazarla de esa manera, destacando que no se clava y no guarda rencor, pero que sí teme que las cosas pasen a más: "Tengo una carrera de casi cuarenta años y no la he vivido. Pero mi hermana recibe una vi0 l3 ncia de esa magnitud. Me apena mucho por las personas que se atreven a escribir esas cosas. Eso no es permisible. Me duele y me da coraje que la traten mal (en el reality los internautas). Pero no me puedo clava".

Fuente: Tribuna del Yaqui