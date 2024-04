Thalía dice toda la verdad sobre su discusión con Becky G; respuesta deja en 'shock'

Ciudad de México.- La famosa cantante y actriz mexicana, Thalía, ha enfrentado recientemente un revuelo en las redes sociales debido a un video filtrado que supuestamente mostraba una discusión acalorada entre ella y la también cantante Becky G. Este incidente tuvo lugar durante la transmisión de los Latin American Music Awards, que tuvieron lugar en Las Vegas la semana pasada.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando una oleada de especulaciones y comentarios entre los usuarios. En las imágenes, se puede ver a Thalía y Becky G aparentemente involucradas en un intercambio de palabras poco amable, mientras el presentador Carlos Ponce intenta mediar entre ellas. Sin embargo, la propia Thalía decidió abordar la situación y poner fin a los rumores. En un video compartido en su cuenta de TikTok, Thalía aclaró que la supuesta discusión fue simplemente un malentendido. Según sus declaraciones, tanto ella como Becky G estaban conversando sobre los problemas técnicos que esta última experimentó durante su presentación en los premios, particularmente con sus zapatos, que resultaron ser resbaladizos en el escenario.

De lo que estábamos hablando Becky y yo era de nuestros 'performances'. Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su presentación no se los había tratado en el ensayo y ojo, el piso estaba resbaladizo para ella y ella nos estaba diciendo 'es que el piso estaba resbaladizo y no los había probado', entonces yo le digo 'por eso yo siempre ensayo con mis zapatos con los que voy a cantar', eso es todo, no sean mitoteros ni chismosos", afirmó Thalía en el video.