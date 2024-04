Tras denunciar violencia, actriz de Televisa confiesa terrible daño de modelo de 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber denunciado violencia emocional y moral, la reconocida actriz de Televisa y presentadora de TV, Ferka, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente en una entrevista reveló el terrible daño físico que le causó el polémico modelo de La Casa de los Famosos y también deportista mexicano, Christian Estrada, tras robarle a su hijo.

Como se sabe, fue en el mes de noviembre del 2022 cuando María Fernanda Quiroz a través de sus redes sociales acusó a Estrada de haberle robado a su hijo en común, Leonel Estrada Quiroz, después de que se reuniera con él en la plaza comercial de la Ciudad de México, para de buena fe mostrar que sí quería que viera al menor y llegar a un acuerdo, sin embargo, esto no pasó y las cosas se salieron de control, dado a que según Ferka, un hombre que se dijo su fan la distrajo mientras Estrada se marchaba y le puso enfrente con una orden del Ministerio Público diciendo que se llevaría al pequeño.

Ante este hecho, Ferka a través de su cuenta de Instagram, declaró que ya estaba en La Fiscalía de la Ciudad de México para esperar a Christian y atestiguara en su defensa. Lamentablemente para el galán de la empresa San Ángel, fue liberado, pero no cesaron los rumores de que saldría por sobornos, mientras que la presentadora terminó por desmayarse y ser atendido por los médicos, dado a que no se siente segura con Christian en las calles.

Ferka con Christian y su hijo. Internet

Y ahora, tras casi dos años de los hechos, Ferka en entrevista con el programa ¡Qué Buena Hora!, decidió romper el silencio sobre el tan lamentable momento que le provocó que sufriera un una fuerte crisis de nervios que le paralizó medio rostro y parte de su cuerpo, exclamando que: "Fue terrible. Intentaron quitarme a mi hijo. Entonces en ese momento pensé que podría ser un ataque de pánico, porque nunca me había pasado

Finalmente, reveló como es que se vio después de esta situación tan lamentable, incluso la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy destacó que todo sucedió en tan solo un par de segundos que pudo sentir y notar todo lo que pasó: "Yo solamente tuve como un momento que no era un ataque de pánico, pero sí fue como hasta la cara se me “enchuecó"... pero fue un suceso que me lo detonó y hasta los brazos se me hicieron así (para dentro)".

Ferka y Estrada. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui