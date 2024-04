Tras retiro de Televisa, actriz llega a 'VLA' y anuncia que ya se prepara para su final

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de retirarse de Televisa, la famosa comediante y reconocida actriz, María Antonieta de las Nieves, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en donde se sinceró con respecto a diferentes temas controversiales, como quejas a la bioserie Chespirito, y en la que anunció que ya se prepara para su final dentro del mundo del espectáculo, declarando que cada vez está más cerca.

Como se sabe, la actriz mejor conocida como 'La Chilindrina', hace varios días que anunció que después de más de 60 años al aire dejaba la televisión, el cine y el teatro para tomarse un merecido descanso y disfrutar del tiempo que le quede descansando. Pero, aunque ya se prepara para salir del mundo del espectáculo, aún presenta entrevistas de la manera más amable, sincerándose ante las cámaras de las televisoras.

Y fue el pasado lunes 29 de abril cuando brindó una entrevista para el matutino de TV Azteca, en la que respondió con honestidad sobre la polémica de Florinda Meza con respecto a la bioserie de su difunto esposo, Roberto Gómez Bolaños, destacando que dudaba que hiciera las cosas más grandes y no pasarían de desacuerdos, pues no cree que demande: "Yo no sabía nada de esto, yo no creo que pueda o quiera demandar, porque están haciendo las cosas muy bien".

La Chilindrina. Internet

Ante este hecho, María Antonieta declaró que es verdad que la bioserie no aporta a su legado, pero que tampoco quita, pues ya lo que hizo quedará por la posteridad para siempre, al ser una de las celebridades más talentosas: "No suma ni resta, ni se divide lo que hizo Chespirito. Lo que hizo Chespirito fue una de las carreras más brillantes del mundo, yo no conocí a otra persona que hiciera tanto, que pusiera tanto talento como Chespirito, imagínate, Chespirito escribía, actuaba sus papeles".

Con respecto al tema de si ya vio un adelanto de la bioserie del intérprete de 'El Chavo del 8', esta fue contundente al afirmar que: "De ninguna manera, yo creo que eso lo tienen reservado para cuando ya se dé a conocer a todo el público". En cuanto a si sabía que Carlos Villagrán también habló de su retiro, esta mencionó que no, pero que no le extraña, pues su generación ya es de edad avanzada y cada vez se acerca más el día en que se despidan de los reflectores: "No tengo ni idea, no sabía que se fuera a retirar, pero pues ya nos falta poco a todos, ya estamos grandes todos y podemos decir que ya cumplimos".

Fuente: Tribuna del Yaqui