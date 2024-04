Tras unirse a 'VLA', exconductor de 'Hoy' revela su separación en VIDEO; ella rompe en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien trabajó en Televisa durante 8 años y hasta formó parte del programa Hoy, dejó sorprendidos a sus miles de seguidores debido a que recientemente él y su esposa admitieron sus problemas de pareja y confirmaron su separación. Se trata del español Pedro Prieto, quien a inicios de este 2023 se unió al matutino de la competencia, Venga la Alegría: Fin de Semana.

El originario de Madrid comenzó su carrera en la televisora de San Ángel en 2015 cuando participó en la telenovela Antes muerta que Lichita y en 2016 se unió al elenco de Hoy. Sin embargo, el también podcastero fue despedido del matutino de forma repentina a finales del año 2020. Tras permanecer actuando en diversos proyectos de Televisa varios años, el pasado año Prieto regresó a la conducción siendo parte de VLA: Fin de Semana.

Pedro Prieto forma parte de 'VLA'

Recientemente el conductor de TV Azteca dio de qué hablar de nueva cuenta pero no por su carrera, sino por el escándalo que provocaron sus declaraciones sobre su relación con Titi Jacques. Resulta que durante el reciente capítulo de su podcast, la actriz y conductora admitió que luego de la llegada de su segundo bebé, ella y Prieto no están bien como matrimonio: "Pienso que nuestro amor está en pausa, pienso que Pedro y Titi como pareja estamos en pausa".

Titi mencionó que los cambios que trajo su maternidad dañaron la relación con el español: "Hoy somos logística, pensamos qué conviene, qué queremos. Esto es 100 por ciento puedo operar con muchas menos horas que tú. Hoy no tengo tiempo de estar enamorada, o de sentir ay ya nos enojamos y cuando reconecto con esa parte, sigo muy enamorada de ti, pero es muy poco tiempo cuando me pasa. No quiero que suene mal, pero siento que hoy no tenemos tiempo para ser pareja; es la realidad".

Jaques se sinceró y contó que aunque sus hijos le dan mucha felicidad, también vinieron a modificar toda su dinámica: "(Un hijo) Te quita la vida, ellos te la dan y te la quitan". En tanto que Prieto mencionó que por el momento, ellos ya ni siquiera comparten habitación: "Estamos durmiendo en habitaciones separadas porque decidiste darle pecho a nuestro segundo hijo y las desveladas que yo sabes que me rifo, pero llegó un día que tú me dijiste vete con nuestro hijo a descansar para estar al cien por la mañana y me da gusto levantarme a las seis de la mañana para hacerles el desayuno".

Fue en ese momento que Titi ya no se contuvo más y rompió en llanto: "No es el hecho de dormir juntos, hoy estoy consciente de que es lo que conviene". Posteriormente, el español recalcó a su esposa que siempre pueden volver a estar juntos: "Aquí me tienes, yo creo que no se regresa a la vida como era antes, pero sé que estás convirtiéndote en una mejor versión y voy apoyarte siempre", mencionó Pedro.

