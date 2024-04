"Ya no se soportan": Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo al borde del divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los últimos tiempos han sido testigos de una creciente especulación en torno a la relación entre dos íconos del entretenimiento, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Rumores persistentes sobre una posible separación han sacudido el mundo del espectáculo, avivados por observaciones y comentarios de destacadas figuras del periodismo como Martha Figueroa.

El punto de inflexión en esta controversia llegó cuando Martha compartió sus impresiones sobre la dinámica entre la pareja, basándose en su participación en un reality show donde exponen su vida familiar. Cabe mencionar que esta opinión no es reciente, no obstante, en las últimas horas ha sido retomada por la prensa. La periodista hizo hincapié en el evidente distanciamiento entre Eugenio y Alessandra, sugiriendo que podrían estar dirigiéndose hacia una separación inevitable. Aunque no ofreció un plazo concreto, Martha expresó con franqueza su convicción de que la pareja no logrará mantener su unión por mucho tiempo.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se casaron en julio del 2012

Con una sinceridad impactante, Martha declaró: "Hoy se los digo se van a divorciar, no sé si hoy, no sé si en un año, no sé si en seis meses o en dos años, Alessandra y Eugenio no van a durar, se ve que ya no se soportan". Aunque expresó su aprecio por la pareja, destacando su afinidad personal con Eugenio y su simpatía hacia Alessandra, Martha no pudo ignorar la evidencia de que la relación atraviesa por dificultades.

Estas palabras han generado un revuelo, con muchos seguidores de la pareja cuestionando el futuro de su relación. Mientras algunos esperan que puedan superar sus diferencias, otros se preocupan por el destino de una de las parejas más queridas del entretenimiento mexicano. La predicción de Martha ha dejado a todos preguntándose qué sucederá a continuación y si la relación de podrá resistir las pruebas del tiempo.

Asimismo, ha arremetido contra una famosa artista por sus constantes comentarios negativos hacia el comediante, acusándola de menospreciarlo públicamente y poner en riesgo la imagen de ambos. Desde su perspectiva, Rosaldo parece encontrar constantes fallos en todo lo que hace su compañero de vida, lo que podría interpretarse como signos de hastío.

¿Cómo vas a ningunear a Eugenio Derbez? Primero es tu marido y no se trata así a los maridos, porque luego te dejan sola, luego él es quien ha hecho el emporio Derbez, ella no se apellida Derbez y todos comen de Eugenio Derbez y es un genio, entonces estarle diciendo que es tonto, mal marido, que no sirve pa’ nada, es que mal papá toda la serie como que no está padre".

Fuente: Tribuna Sonora