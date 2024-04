Actor del 'Señor de los Cielos' se une a Thalí y expone los abusos y maltratos de Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de El Señor de los Cielos y guapo exmodelo mexicano, José Luis Reséndez, recientemente volvió a dar de que hablar, pues se unió en apoyo a la famosa actriz y presentadora, Thalí García, para así poner las cosas en claro y exponer los abusos de poder y todos los maltratos de los que sufren el talento que contrata Telemundo en sus producciones, afirmando que ya está cansado de ello.

Como se sabe, García de nueva cuenta salió para exponer a la empresa antes mencionada, exponiendo nuevas pruebas sobre la falsa relación que querían hacer de ella con Lupillo Rivera dentro de La Casa de los Famosos, aparte de que evidenciar que sí tienen a sus protegidos y tratos con ciertas personas, dejando en claro que una de ellas podría ser la polémica presentadora española, Cristina Porta.

Ante este hecho, Reséndez volvió a alzar la voz en X, antes conocido como Twitter, a favor de su excolega en dicho melodrama, afirmando que es momento de terminar con el silencio y exponer todo, pues ya debía de haber un cambio por el bien del talento: "Llego la hora de que se preste especial atención a lo que por años a venido sucediendo en la empresa @Telemundo, abuso, acoso, chantaje, maltrato, mala paga, mal manejo de presupuestos por parte de las producciones, y mafias que participan para enriquecerse a ellos mismos y satisfacer sus oscuros intereses".

De la misma manera, el exactor de Televisa quiso también señalar la manera en la que solo está "utilizando y al talento como simples productos desechables, de manera inhumana y despreciable". Finalmente, exclamó que ya hay menos colegas dispuestos a callar y finalmente exponer lo que vivieron: "Más artistas se unen al reclamo, y el público ya comenzó a reportar y reclamar a través de las cuentas de la empresa. Atención @NBCUniversal @nbc".

Para prueba de ello, la querida actriz, Danna García, también se pronunció, destacando que si ella no habló fue porque sus abogados no lo permitieron, pero que ahora que ella ha hablado, sale en su apoyo total: "Thalí te apoyo al 100 por ciento, y el que hayas querido hacerlo público aún más. Sabes que yo no lo hice por sugerencia de mis abogados, pero creo que es hora de que Telemundo abra los ojos y escuche, y vea lo que se vive allí en las producciones que ellos 'contratan' y como manipulan la información para que nadie sepa lo que pasa ahí adentro"

Fuente: Tribuna del Yaqui