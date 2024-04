¿Belinda está grave? Elenco de 'Mentiras' alarma con inesperadas declaraciones en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El estado de salud de la famosa actriz y reconocida cantante, Belinda, sigue dando de que hablar, debido a que recientemente elenco de la serie Mentiras, basada en la obra con el mismo nombre, como Diana Bovio, en una reciente entrevista con Venga la Alegría, acaban de alarmar a sus fans con unas inesperadas declaraciones tras su reciente hospitalización, ¿caso se encuentra grave?

Como se sabe, la reconocida actriz e intérprete de temas como Luz Sin Gravedad, a finales de marzo tuvo que ser hospitalizada y operada de emergencia debido a un problema de salud, causando que varios de sus proyectos se pausaran o cancelaran. Tras este hecho se corrió el rumor que tendría cáncer y le extirparon un tumor, algo que su madre ya salió a desmentir, declarando que fue algo delicado pero ya está mejor.

Y ahora, en una entrevista con el matutino de TV Azteca, algunos de sus compañeros de la serie antes mencionada hablaron al respecto, primero fue Diana, la cual preocupó al señalar que desde hace tiempo no se encuentra bien, agregando que no puede hablar de eso, pues solo le corresponde a la la exactriz de Televisa: "Pues sí (no la está pasando bien de salud), o sea, digo, eso es como un tema muy personal y creo que no me corresponde a mí hablar de eso, solo lo que puedo decir es que deseo que esté súper bien y que regrese pronto al set porque la extrañamos y la queremos".

Ante este hecho, los reporteros le cuestionaron sobre si se ha ausentado de las grabaciones, esta algo molesta respondió: "¡Ay!, Dios mío… sí, ahorita está descansando y pues sí", agregando que no se ha detenido nada, pero la están esperando para sus escenas: "Las producciones siempre arman sus planes de trabajo de acuerdo con lo que está sucediendo, esas cosas pasan, pero todo sigue avanzando y todo sigue increíble".

Finalmente Luis Gerardo Méndez, en su paso por la alfombra roja del reestreno de Nosotros Los Nobles, destacó que todo va marchando bien con las grabaciones y que les informaron que Belinda está mejor: "Ahí tenemos héroes en el departamento de dirección que cambian los planes de rodaje, pero pues la salud es lo más importante, y Beli ya está mejor, esperemos que ya pronto se reintegre a las filmaciones, pero vamos muy bien".

