Danna Paola de nuevo en controversia, pero ahora por su escapada de restaurante

Ciudad de México. - Danna Paola se encuentra nuevamente en el ojo del huracán después de haber sido acusada en las redes sociales de promover el acoso hacia una usuaria de la plataforma. El revuelo comenzó cuando la cantante solicitó a sus seguidores llevar a cabo un "complot" para persuadir a la dueña del perfil @danna en X de cederle su nombre de usuario.

Esta petición desencadenó críticas contundentes hacia Paola, quien luego emitió disculpas públicas reconociendo su error y lamentando profundamente la situación. Este episodio resalta el impacto de las redes sociales y la responsabilidad que las figuras públicas como la actriz tienen, ya que deben ser conscientes de sus acciones y palabras en línea.

En medio de la controversia por el cambio de nombre de usuario, Danna Paola volvió a estar en el centro de atención al ser captada corriendo mientras salía de un restaurante en Monterrey, Nuevo León. Un video viral en TikTok muestra a la cantante apurando el paso al salir del establecimiento, incluso superando a su novio, Alex Hoyer, quien estaba ocupado en una llamada telefónica.

Esta acción desencadenó una ola de críticas en las redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron su comportamiento y expresaron opiniones diversas sobre sus motivaciones para correr en ese momento.

Comentarios como "¿Y por qué corre si nadie la está mirando?", "Ja, ja, ja, pensó que la iban a entrevistar", "Delirio de persecución" y "Nadie la estaba notando y ya siente que la siguen los paparazzi" fueron algunos de los que se destacaron en las plataformas sociales. Ante la oleada de críticas, Danna Paola no tardó en responder para explicar su comportamiento. En un mensaje en redes sociales, la cantante aclaró que su corrida se debió a haberse confundido de lugar, desmintiendo así cualquier especulación sobre ser seguida o perseguida por paparazzi.

Corrí porque me equivoqué de lugar, no porque me estuvieran siguiendo ja, ja, ja, ja", escribió la actriz. A pesar de sus explicaciones, las críticas no cesaron y la polémica siguió en línea.