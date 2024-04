"Deberías callarte": Tía de Alexa Hoffman hunde a Daniela Parra y la compara con Gloria Trevi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque hace unas semanas el actor Héctor Parra fue declarado culpable de abuso sexual y se incrementó su sentencia a 13 años y 10 meses en prisión, la polémica alrededor del caso continúa y recientemente una tía de la víctima, Alexa Hoffman, hizo fuertes declaraciones en su contra. La mujer, identificada como Edie J. Adler, reapareció en redes sociales para volver a manifestar su descontento contra el artista y su primogénita, Daniela Parra.

Como se sabe, el exgalán de Televisa purga una pena por corrupción de menores y abuso sexual en contra de su hija menor, quien ha recibido mucho 'hate' debido a las circunstancias de la denuncia. Cansada de los ataques, su tía explotó y mostró su molestia contra la media hermana y padre de su sobrina, luego de que en días anteriores afirmó que la descendiente mayor de Héctor vivió lo mismo que Alexa.

¿Qué por qué si sabíamos no hicimos la denuncia antes?, ni Ginny ni la familia sabíamos lo que estaba pasando con Alexa, porque mi chiquita, víctima, no había hablado, no se había animado a decirle a nadie, porque Alexa no estaba lista todavía, sabía lo que se les venía encima, y no estaban listas", mencionó en un video retomado por Sale el Sol.

Y continuó: "Pero ahora ya se hizo la denuncia, ya se llevó a cabo el juicio, se presentaron las pruebas que se tenían que presentar ante el jurado, y el monstruo Parra está donde debe de estar, en la cárcel", expresó. Posteriormente, Edie se le fue con todo a Daniela e incluso la comparó con Gloria Trevi y el caso Sergio Andrade: "En cuanto a ti mi Danielita, mi Danielita Trevi, ¿por qué no dejas de atacar a tu hermanita?".

Insinuando que Dani fue víctima de Héctor, la señora resaltó: "Yo sé que tú también eras joven, pero eres más grande, yo sé que si tú no te podías defender, pues menos ibas a poder defender a tu hermana, pero lo que deberías de hacer es callarte, si no quieres decir la verdad, no digas nada mi hija". Posteriormente, Adler arremetió contra las personas que siguen respaldando a Héctor y Daniela en el controversial caso.

Ustedes siguen apoyando a su héroe, ¿por qué no les dejan a sus niñas chiquitas una semanita si tanto lo quieren?, me sorprende la cantidad de personas que vivieron con el monstruo Parra y con Danielita Trevi, porque hablan con tanta certeza como si los conocieran", declaró.

E inclusive, invitó a la joven que ganó la última temporada del reality Las estrellas bailan en Hoy a relatar un presunto caso de abuso de Héctor hacia sus mascotas. "Daniela, ¿ya le contaste a tus seguidores lo que hacía tu papá con sus dos perritas?, lo que les hacía cuando tenían un accidente dentro del departamento, que tú y Alexa se tenían que esconder por la tremenda violencia que se desataba, la golpiza que les propinaba a sus animalitos indefensos".

Finalmente, Edie J. Adler solicitó comprensión para las integrantes de la familia Hoffman, no sin antes señalar a Daniela por el uso que le ha dado al dinero que la joven ha recibido para apoyar su causa. "¿Por qué no nos cuentas también lo que has hecho con todo el dinero que te han mandado los pobres idiotas que se creen de ti?, ya dejen en paz a mi familia, dejen tranquila a Ginny, dejen tranquila a Alexa", concluyó.

