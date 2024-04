Devastado, afamado actor revela que intentó quitarse la vida tras sufrir traumático abuso

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El tema del abuso sexual hacia los actores y actrices de Hollywood es un tema que ha ido saliendo a la luz conforme varios artistas han dado sus testimonios, ya sea a través de desgarradoras entrevistas o en publicaciones de redes sociales. El más reciente fue el brindado por el actor y cantante, Drake Bell, quien a través del documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, contó que sufrió agresiones por un empleado de Nickelodeon.

Sin embargo, Drake no es el único actor que ha pasado por una experiencia traumática como la anteriormente mencionada. Recientemente, el actor y modelo Alan Ritchson contó en una entrevista para The Hollywood Reporter que también sufrió abuso en diversas ocasiones, desde que comenzó con su carrera en la industria del modelaje. La estrella de Reacher y Smallville contó que dichas experiencias fueron tan duras que lo llevaron a pensar en el suicidio.

Según declaraciones de Ritchson, luego de haber pasado por “múltiples agresiones sexuales”, desarrolló trastornos como déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y, para el año 2019, tomó la decisión de arrancarse la vida con un cable que encontró. Según el desgarrador relato de Alan, el día que intentó terminar con su vida, subió al ático de su casa y ató el mencionado objeto por encima de las vigas; posteriormente, lo sujetó a su cuello y justo cuando estaba a punto de saltar, una imagen de sus hijos, ya mayores, le llegó a su mente.

Alan Ritchson revela que sufrió múltiples abusos tras debutar como modelo

Alan relató que sus descendientes hablaron con él, de manera tranquila, y le pidieron que no continuará con su macabra empresa; asimismo, sus hijos le pidieron que continuara formando parte de sus vidas, por lo que al final se retiró el cable y desistió de quitarse la vida. La historia de Richson fue bien recibida por el público, quienes elogiaron su valentía al brindar su testimonio, el cual podría ayudar a otras personas que atraviesen por situaciones similares.

Al igual que como ocurrió con el caso de Drake Bell, la revelación de Ritchson generó un gran debate sobre la salud mental y la protección de los actores y artistas que pertenecen a la industria del entretenimiento. Cabe señalar que estas declaraciones llegaron a pocos días de que el actor de Zoey 101, Matthew Underwood, quien diera vida a ‘Logan Reese’, revelara que sufrió abuso a la edad de 19 años.

