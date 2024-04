¿Divorcio en Televisa? Mayrín Villanueva confiesa si está separada de Eduardo Santamarina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva conforman uno de los matrimonios más sólidos pero también polémicos del espectáculo mexicano, y es que aunque llevan más de 15 años juntos, nunca han dejado de surgir especulaciones a su alrededor. Desde presuntas infidelidades y pleitos, hasta la posibilidad de un divorcio, la pareja de artistas nunca ha estado exenta de este tipo de rumores.

Hace un par de semanas, los medios de comunicación comenzaron a especular que el exconductor de Miembros al Aire y la protagonista de la serie Vecinos podrían haberse separado, pues él llegó solo a un evento donde serían padrinos. Recientemente Villanueva dio una entrevista al programa Hoy y además de hablar de otras situaciones, la actriz desmintió a quienes han estado especulando su ruptura con 'Lalo'.

La actriz compartió que tanto ella como el padre de su hija menor, Julia Santamarina, están acostumbrados a estos chismes y que los tienen sin cuidado: "Si ya uno no llega porque está trabajando es porque no 'ya se divorciaron', pero a nosotros no nos importa", dijo contundente. Además, Mayrín resaltó que desde hace tiempo prefiere no engancharse con las polémicas: "La gente sabe perfectamente cómo son las cosas, nosotros somos oídos sordos, ya ni pelas, ya no te afectan, hace muchos años me dejó de afectar lo que diga la prensa".

Crédito: Internet

Cambiando un poco de tema, la intérprete de 53 años mostró su apoyo hacia su hija Julia que quiere seguir los pasos de ella, de su padre y de sus hermanos Sebastián y Romina Poza: "Sí en un futuro, sí", dijo la adolescente de 14 años, quien acompañó a Villanueva en un día de grabaciones. Luego de mostrarse muy apenada por estar ante las cámaras, la intérprete de 'Silvita' intervino para ayudarla a salir del apuro:

Ya mejor cuando se le rompa el rancho".

Además, Mayrín prefirió ser ella quien cuestionara a Julia para evitar que se sintiera apenada con las cámaras: "¿Cómo ves a Romina y Sebastián?", dijo la actriz y su hija respondió: "Pues los admiro mucho". Sin duda alguna, Mayrín y Eduardo heredaron todo su talento a sus hijos ya que los dos vástagos mayores de la actriz ya han hecho varias novelas, mientras que uno de los gemelos de 'Lalo' está estudiando actuación, y ahora la menor ya alzó la mano para estar en el mismo ambiente.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy