Esposa de Shocker rompe el silencio sobre el arresto del luchador y responde a críticas

Oaxaca, Oaxaca.- Gisela Jiménez, la esposa de José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como Shocker, decidió hablar con los medios de comunicación sobre las imágenes que mostraban la detención del luchador. Expresó su preocupación por la situación que están atravesando, especialmente porque creía que Shocker estaba enfocado en su trabajo y alejado de las adicciones.

Jiménez relató para Ventaneando que Shocker se encontraba en la ciudad de Oaxaca para participar en una función de lucha, donde lamentablemente volvió a caer en sus problemas de drogadicción: "Como estaba un poquito mal, hizo algunos daños al hotel, la persona dueña del inmueble, es lógico, puso una, se podría decir que denuncia, le hablaron a la Policía, se llevaron a Jair, a Shocker".

Sobre los cargos y el tiempo que podría estar preso Soria Reyna, su esposa aclaró: "Está detenido, y lo único que queremos es llegar a un acuerdo con la señora que muy amablemente se ha portado, esperemos que pueda salir el día de hoy. Están pidiendo lo que es pagar los daños y una fianza".

Con respecto al problema de salud que enfrenta Shocker, Gisela explicó: "Lamentablemente esto ya es de años, no es de hoy, no es de ayer, la situación sí está un poco complicada, pero lo único que nos queda, pienso yo, es apoyarlo". Finalmente, la pareja del luchador hizo un reclamo a la prensa que señala a las personas cercanas de José Jairzinho Soria Reyna por no ayudarlo a enfrentar su padecimiento.

No me gusta que los medios digan 'es que no tiene familia, es que está solo, es que nadie lo apoya', no, simple y sencillamente él también tiene que querer, y si no quiere esto no funciona", aseveró.

La detención de Shocker

Shocker fue arrestado en la ciudad de Oaxaca ayer miércoles, acusado de causar daños a la propiedad en un hotel ubicado en el Centro Histórico, según informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. El luchador, autodenominado "Mil por ciento Guapo", fue llevado por la Policía después de que se recibieran informes de que había causado daños en las habitaciones del hotel La Soledad, situado en la calle Valerio Trujano.

Fue sacado por los agentes vistiendo únicamente shorts y descalzo; luego fue subido en una patrulla, imágenes que circularon en las redes sociales. La fiscalía está realizando las investigaciones correspondientes sobre el presunto delito mencionado. En 2022, en Chiapas, Shocker fue detenido por dañar automóviles e insultar a conductores. Después de 12 horas de arresto y el pago de una multa, fue puesto en libertad.

