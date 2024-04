Fiscalía de CDMX lanza alerta migratoria para evitar que Patricio Cabezut se fugue de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Patricio Cabezut continúa en el 'ojo' de la polémica luego de salir a la luz que hay una denuncia por abuso sexual en agravio de sus dos hijas. Tras filtrarse que hay una orden de aprehensión en contra del exconductor de Televisa, esta tarde de jueves trascendió que la Fiscalía de la Ciudad de México ha solicitado una alerta migratoria contra el presentador para evitar abandone el país.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien informó que las autoridades mexicanas buscan evitar que Cabezut se dé a la fuga y por ello solicitaron esta medida. Como se sabe, el exconductor del programa Hoy fue acusado de abuso sexual agravado hacia sus hijas. Se había reportado que la herramienta virtual 'Antenas' confirmó que las menores sufrieron abuso por parte de su padre, pero la creadora de este instrumento descartó esta versión.

En entrevista con el programa Ventaneando, la psicóloga Julia Borbolla negó rotundamente que las menores hayan sido analizadas de dicha manera: "Me preocupa que hayan dicho que por un dictamen de Antenas externo o privado, eso no existe a menos de que alguien haya plagiado la herramienta… La Fiscalía desde diciembre de 2021 no tiene el servicio de Antena", dijo días atrás.

Como se recordará, desde el 25 de marzo existe una orden de aprehensión contra Cabezut, pero las autoridades no han logrado localizarlo y hasta el día de hoy, se desconoce su paradero. Un juez ordenó que el histrión y también empresario fuera detenido por presuntamente haber abusado de sus hijas, fruto de su matrimonio con Aurea Zapata, y cuando sea localizado, Patricio de inmediato será llevado al Reclusorio Oriente para ser procesado por el mencionado delito.



La defensa legal de Cabezut ha señalado algunas inconsistencias en la evaluación de las menores, argumentando que la herramienta 'Antenas' no se utiliza desde hace años. Además, de que han declarado que Pato no está prófugo. Por su parte, en una carta pública, Cabezut ha hablado sobre las acusaciones, describiendo el impacto que han tenido en su vida y negando las denuncias.

Aurea Zapata y sus dos hijas

Fuente: Tribuna