"Fue oscuro": Tras dar a luz, Karla Sousa hace impactante confesión en 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Karla Souza, recientemente acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría, en la cual habló con respecto a uno de sus mayores éxitos en el cine e hizo una impactante confesión sobre el momento más "oscuro" de haber dado a luz hace un par de días a su tercera hija, siendo completamente sincera con sus sentimientos y su actual estado de salud.

La reconocida actriz acaba de reaparecer en la Ciudad de México para disfrutar del reestreno de la cinta Nosotros los Nobles, proyecto que la catapultó a la fama internacional hace más de una década. La mexicana se reunió con la prensa tras su nueva maternidad, por lo que además de pronunciarse respecto al exitoso filme que protagonizó, también se sinceró sobre lo que ha traído a su vida la llegada de su hija Giulia, fruto de su matrimonio con Marshall Trenkmann.

Primordialmente, en una entrevista con el matutino de TV Azteca, Karla declaró lo feliz que se sentía por el éxito del filme y expresó que no podía faltar a algo que fue importante por ella, que recuerda con mucho cariño y por supuesto la nostalgia que le generan esos recuerdos: "Vine, ¿cómo no voy a celebrar esto?... completamente en la nostalgia, viendo el poster, sintiendo a toda la gente y no puedo creer que ya pasaron 11 años".

Karla con su esposo y tercer bebé. Internet

No obstante, la exactriz de Televisa manifestó que esta nueva etapa de su vida se encuentra más sensible que nunca: "Sí, bueno, lloro cinco veces al día, seguramente voy a llorar con ustedes ahorita. Mamá de ahora de tres, tener ese milagro y todavía lograr hacer lo que más amo, la verdad es que no lo podría hacer sin mi marido". A pesar de que distintas mujeres han revelado padecer depresión post parto, Souza agradeció que tras sus tres embarazos, nunca enfrentó esa complicación, aunque detalló que el nacimiento de su bebé fue intenso.

Ante esto, la actriz de ¿Qué Culpa Tiene el Niño?, declaró que: "La verdad es que no fue nada oscuro para mí, o sea, el dolor sí fue oscuro el parto, ¿qué te puedo decir?, todo el mundo 'sí, pero salió bien', y yo 'sí, pero hablemos de lo que fue', pero en términos de eso yo he sido como muy bendecida con cómo me siento después del parto, como dije los números son muy altos con las personas que no se sienten así, yo gracias a Dios nunca he tenido la experiencia de tener una depresión post parto, pero sé que es una realidad".

Por último, la famosa se dijo bendecida de poder disfrutar de la etapa de lactancia materna, pues también es consciente de que muchas madres no pueden hacerlo: "A mí se me ha dado súper bien poder amamantar a mis bebés y me he pasado a veces demasiado, dos, tres años a veces, es algo mágico, pero también hay mamás que no lo pueden hacer por ciertas razones, no solo estéticas".

Fuente: Tribuna del Yaqui