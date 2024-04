Juan Osorio responde a críticas por su relación tras conflictos con Niurka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras más de tres años de relación con Eva Daniela, quien es 37 años más joven que él, el productor de televisión Juan Osorio se ha visto envuelto en una polémica debido a los ataques lanzados por su exesposa, Niurka Marcos. Marcos inicialmente apoyó la relación entre Osorio y Daniela, pero después de una pelea con el padre de su hijo menor, comenzó a criticar públicamente a la joven actriz y a cuestionar su relación con su exmarido.

En respuesta a estas críticas, Osorio ha declarado: "No estoy enterado de nada. Y a mí, lo que diga la gente, no me importa. Para mí lo más importante es lo feliz que soy y el lugar que tiene mi mujer, mi esposa, mi compañera. La veo como una esposa porque ese lugar se lo doy yo. Lamento mucho que haya personas que les dé escozor". Osorio ha dejado claro que está feliz con su relación y que no se deja influenciar por las opiniones externas.

Juan Osorio y Eva Daniela han durado tres años en relación

Osorio ha elogiado la madurez y el apoyo de Daniela, y ha expresado su intención de formalizar su compromiso con ella en un futuro cercano, aunque no especificó una fecha exacta. También remarcó el respeto y la responsabilidad que han mantenido en su vínculo amoroso, especialmente considerando la diferencia de edad entre ambos. Agradeció la inteligencia de su novia, así como la influencia positiva de su familia en la duración de su relación, que ya ha superado los tres años.

Estoy muy contento; estoy enamorado. Las cosas las hemos manejado con mucho respeto, pero también, sobretodo, una gran responsabilidad de ambos. Más de mi parte, porque soy mayor que ella y, por lo tanto, tengo más responsabilidad en nuestra relación. Pero, gracias a Dios, Eva es muy inteligente, tiene una familia hermosa y esto nos ha hecho que ya pasemos los tres años de relación. Le he prometido, ¿cuándo? No lo sé, pero en este año le pongo el anillo de compromiso".

La actriz Eva Daniela, originaria de León, ha emitido comentarios en respuesta a las críticas vertidas por la vedette sobre su relación con el reconocido productor de televisión Juan Osorio, luego de que ella insinuara que Daniela es mantenida y que Osorio es su sugar daddy. Al ser cuestionada sobre estas declaraciones, Daniela ha afirmado que está muy presente en la vida de Osorio y que eso es lo que realmente importa para ella. El intercambio público entre Eva Daniela y Niurka Marcos ha generado gran interés en las redes sociales y en los medios de comunicación, con muchos seguidores tomando partido en la disputa.

"Yo no tengo nada que decir sobre esa señora. Sería hipócrita de mi parte si hablara de ella, porque en mi vida no le doy atención", declaró Eva Daniela.

Fuente: Tribuna Sonora