Kirsten Dunst revela que no fue invitada a repetir su papel en 'Spider-Man: No Way Home'

Los Ángeles, California. - Kirsten Dunst, conocida por su icónico papel como Mary Jane Watson en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, ha revelado que nunca se le pidió que volviera a interpretar su papel en Spider-Man: No Way Home del 2021.

En una entrevista reciente con GQ Hype, Dunst compartió que no fue invitada a unirse al elenco de la película de 2021, a pesar de que su coestrella Tobey Maguire regresó como el Spider-Man original en un emocionante golpe de fanservice que unió a tres actores diferentes que han interpretado al superhéroe.

La actriz de 39 años admitió que "lo habría hecho" si se le hubiera ofrecido el trabajo, y sugirió la posibilidad de un enfoque independiente y único para la película. "Sería divertido decir, OK, tomemos a Tobey y a mí y hagámoslo de una manera extraña e independiente en la que sea como un tipo diferente de película de superhéroes", reflexionó.

Este comentario se suma a su reciente confesión sobre estar dispuesta a hacer otra película de superhéroes por razones financieras, especialmente considerando sus responsabilidades familiares. "Porque te pagan mucho dinero, y yo tengo dos hijos, y mantengo a mi madre", dijo Dunst en una entrevista anterior con Marie Claire.

Aunque la posibilidad de regresar al género de superhéroes podría ser una decisión financiera, Dunst recordó con cariño su participación en las películas de Spider-Man de Sam Raimi, que considera "más inocente", ya que ocurrió antes de que las películas de superhéroes dominaran Hollywood.

Desde su debut cinematográfico a la edad de seis años, Dunst ha sido una presencia destacada en la pantalla grande, con papeles notables en películas aclamadas por la crítica como Las vírgenes suicidas de Sofia Coppola y la trilogía de Spider-Man.

Hoy en día, Dunst es selectiva con sus proyectos, prefiriendo calidad sobre cantidad en su carrera cinematográfica. Su próxima película, "Civil War", será su primer estreno desde su papel en el western The Power Of The Dog de Jane Campion, lo que demuestra su enfoque meticuloso en la elección de proyectos significativos.

Con una carrera que abarca décadas y una reputación como una de las actrices más talentosas de su generación, Kirsten Dunst continúa desafiando las expectativas de Hollywood mientras persigue roles que despierten su interés creativo y personal.

Fuente: Tribuna