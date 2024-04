Llanto en Televisa: Querida actriz es hospitalizada de urgencia tras accidente al esquiar

Comparta este artículo

Vail, Colorado.- De nueva cuenta la reconocida actriz de Televisa y querida cantante mexicana, Erika Zaba, se encuentra en un complicado momento que la ha hecho llorar a 'mares', pues lamentablemente tuvo que ser hospitalizada de urgencia en medio de sus tan esperadas vacaciones, debido a que sufrió un terrible accidente mientras que se encontraba esquiando en Vail junto a familiares y amigos.

Con el inicio de las vacaciones de Semana Santa, Zaba junto a su hijo Emiliano, su esposo y varios amigos viajaron a Vail, Colorado, para que el menor conociera la nieve por primera vez y todo pudieran esquiar disfrutando, sin embargo, nada salió como lo esperaba y desgraciadamente terminó en el hospital, dado a que al esquiar sufrió una caída que causó que se rompiera el peroné de su pierna derecha.

Ante este hecho, Erika empleó su cuenta de Instagram para confesar lo sucedido, señalando que han sido días de llorar y sintiéndose fatal: "Estos diez día que desaparecí de las redes no estuve de mejor humor, no entendía por qué me pasaron las cosas, no estaba bien, estaba llorando, frustrada porque esperé mucho este viaje, esperé mucho estar con Emiliano, jugando, hacer muñecos de nieve, trineos, esquiar. Tenía una expectativa de viaje diferente a todo lo que realmente pasó".

Erika en Vali.

Ante este hecho, la integrante de OV7 narró lo sucedido: "Me caí me atoré en la nieve, me caí de lado y oí 'crack', pensé que no es nada. Sí me dolió, grité en ese momento pero oí crack clarito, como cuando cortas el hueso de un pollo y no sé, habrá sido la negación y negación de 'esto no me puede estar pasando'. Tenía a Emiliano al lado y me preguntaba si todo bien y yo le decía que todo perfecto, trataba de hacer como si nada pasara, pero las cosas pasan y han sido días de mucha reflexión, de por qué me pasa a mí, qué tengo que aprender, qué mensaje me quiere dar la vida".

De la misma manera, la excolaboradora del programa Hoy destacó que fue algo muy frustrante, pues no ha podido hacer nada desde el accidente y en el viaje solo sentía que arruinaba las cosas para todos: "Me sentí dando lata, me sentía un estorbo, sentía que tenían que cargar conmigo para todos lados, no pude hacer una actividad planeada y daba mi mejor cara para que Emiliano no se preocupara, pero por dentro estaba enojada, pero hoy estoy más tranquila".

La intérprete de Te Quiero Tanto, destacó que le ha costado mucho el recuperarse más que nada anímicamente desde ese momento, pero que ahora que se encuentra en México, poco a poco ha podido encontrar paz: "No han sido días fáciles ya lloré mucho. Cuando las cosas no te salen como las planeas, es una frustración, sin duda, pero quería que me vieran tranquila, aunque eso no quiere decir que he estado bien. Me ha dolido, me duele. Regresé a México apenas ayer".

Finalmente, la también actriz señaló que se encuentra bien dentro de lo que cabe, pues no será necesaria una cirugía: "No es necesaria una cirugía, es una fractura de peroné y hace unos años ya tuve una, ahora sólo hay que esperar a que solde solito (el hueso) y no moverme para nada porque se rompió el hueso pero no se desalineó, por eso no es necesaria la operación".

Fuente: Tribuna del Yaqui