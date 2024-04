¿Lo sacó del clóset? Yahir rompe el silencio sobre su ‘romance’ con Carlos Rivera: “Me encanta”

Ciudad de México.- Si bien Carlos Rivera es uno de los artistas mejor pagados y más destacados de la industria musical mexicana actual, la realidad es que los rumores sobre sus preferencias sexuales no han dejado de surgir desde hace varios años. Aunque cualquiera podría pensar que las especulaciones disminuirían cuando se casó con Cynthia Rodríguez y ambos tuvieron a su hijo, León, la realidad es que no fue así, sino que ocurrió todo lo contrario.

Como algunos recordarán, desde hace varias semanas ha circulado la información de que el cantante de Yo te esperaba habría tenido un amorío furtivo con el también participante de La Academia, Yahir. Incluso se llegó a decir que ambos estuvieron juntos cuando el originario de Tlaxcala ya estaba con Cynthia, por lo que los tres protagonizarían un triángulo amoroso en el que Rodríguez terminaría como la ganadora, parcialmente hablando.

Yahir revela detalles de su supuesto romance con Carlos Rivera

Créditos: Internet

Aunque toda esta información apareció en diversos medios, lo cierto es que Yahir no era consciente de ello, hecho que se destapó en días recientes. El cantante acudió a un evento cultural como invitado, donde se encontró con reporteros de Imagen Televisión. Los periodistas no se aguantaron las ganas de preguntarle todos los detalles del presunto romance que habría sostenido con el también conductor.

Ante esto, Yahir respondió, de manera directa, que tenía mucho tiempo sin haber visto a Carlos Rivera, aunque se reconoció impresionado por su talento. Finalmente, el famoso se mostró un tanto molesto declarando que la gente podía hablar sobre lo que quisiera, puesto que al final de cuentas a él no le interesaban los chismes que pudieran circular sobre él o sobre sus colegas. Con esto le puso punto final a las habladurías de su supuesto romance.

“Hace muchos años no veo a Carlos. Siempre le echo porras desde acá. Ya sabe que lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo y cómo ha llevado su carrera. Hace mucho tiempo que no lo veo, que no hablo con él. A mí me vale madre lo que digan”, sentenció.