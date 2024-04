Luego de separarse, Gypsy Rose Blanchard disfruta de una cita con exprometido

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Gypsy Rose Blanchard ha sido vista disfrutando de una cita en Louisiana con su ex prometido, Ken Urker, en medio de su separación de Ryan Anderson. Según informes obtenidos por TMZ, la pareja no solo se tatuó en Cut Off, LA, sino que también exploraron el famoso Barrio Francés de Nueva Orleans durante su visita de cuatro días.

Ken voló desde Texas a Louisiana para visitar a Gypsy y brindarle apoyo durante este momento difícil. Aunque han disfrutado de la cocina local y de explorar la ciudad juntos, las fuentes cercanas a Gypsy insisten en que su relación actualmente es puramente platónica. Gypsy está enfocada en sí misma en este momento, pero valora el apoyo de Ken durante esta etapa de su vida.

Padre y madrastra de Gypsy, junto con ella y Ken

La amistad entre Gypsy y Ken ha perdurado a lo largo de los años, incluso después de su separación, mientras Gypsy todavía estaba en prisión. Se conocieron en 2018 a través de un programa de amigos por correspondencia en la prisión, se comprometieron en 2019, pero enfrentaron dificultades debido al encarcelamiento de Gypsy, lo que finalmente llevó a su separación.

En julio de 2022, Gypsy se casó con Ryan, pero la relación llegó a su fin solo tres meses después de su liberación de la cárcel. A pesar de la atención mediática después de su liberación, Gypsy ha optado por mantener un perfil bajo, viviendo con su padre, y recientemente eliminó sus cuentas públicas de Instagram y otras redes sociales.

Por otra parte, hace unos días se comentó que el oficial de libertad condicional de Gypsy Rose Blanchard estaba preocupado por su actividad en redes sociales, temiendo que pudiera llevarla de vuelta tras las rejas. Blanchard eliminó sus cuentas de Instagram y TikTok por consejo de su oficial de libertad condicional para evitar problemas legales.

En una serie de videos eliminados, expresó su deseo de vivir una vida auténtica fuera del escrutinio público de las redes sociales, influenciada por una conversación con su padre, Rod Blanchard. Aunque obtuvo una gran cantidad de seguidores después de su liberación, decidió alejarse de las redes sociales y ha mostrado una vida más tranquila desde entonces. Su caso atrajo atención mediática después de que su historia fuera documentada en la serie Mommy Dead and Dearest, que narra el abuso que sufrió de su madre, quien padecía el síndrome de Munchausen por poderes. A pesar de haber sido conocida por comentarios sugestivos en redes sociales, sus publicaciones recientes han sido más tranquilas.

Fuente: Tribuna