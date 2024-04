Lupillo Rivera traiciona a Geraldine Bazán en 'LCDLF' y se desata tremenda pelea en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante de banda, Lupillo Rivera, se encuentra en medio de tremendo escándalo, debido a que expusieron que traicionó a su amiga y antiguo interés amoroso, la famosa y guapa actriz de melodramas, Geraldine Bazán, queriendo hacerle creer que sería nueva aliada de su team y después la "botan", como si fuera un trapo, situación que desató tremenda pelea en plena transmisión en vivo de La Casa de los Famosos, y comenzaron a moverse integrantes para un cambio de estrategias en contra del cuarto Tierra.

Hace un par de horas que en el famoso reality show de Telemundo se expuso una serie de videos con momentos de diferentes personalidades dentro de la casa, entre los cuales destacó el del tan polémico hermano de la difunta cantante de banda, Jenny Rivera, el cual habla sobre utilizar a Geraldine para tratar de sacar del cuarto de Tierra a la famosa actriz, Maripily Rivera, la cual hace un par de semanas que decidió traicionar a su equipo y ha arremetido en su contra en más de una ocasión insultándolos en cada oportunidad.

Ante este hecho, Maripily se lanzó contra Lupillo y este la ignoró comenzando a cantar y no prestar atención a sus gritos, mientras que por otro lado, Cristina Porta y el resto de cuarto Fuego, siendo mucho más discretos, buscaron aliarse con la actriz de Televisa, a lo que ella señaló que aunque sí se sorprendió por lo sucedido, la realidad es que no se lo toma personal y hará esto para sacar provecho, sin caer en la insistencia, pues afirma que "La información es poder" y todos eran unos "hipócritas".

Pero, inconformes con la respuesta de Bazán, Cristina y Patricia Corcino, siguieron insistiendo en que debía de unirse a ellos y tratar de desmantelar al cuarto de Lupillo, em especial ahora que con esto ponía en riesgo su reciente alianza con el cuarto Agua, pero la ex de Gabriel Soto no se dejó manipular y destacó que ella sigue firme en ser independiente y de no caer en las trampas de hacer alianzas para irse sobre alguien, pues ella quiere seguir conviviendo en sana paz tanto con Agua, Tierra y Fuego, pero sin pertenecer a ellos.

Por eso, la actriz de Corona de Lagrimas 2 le recordó a Porta su pasado: "Lo mismo dicen de ti, que estabas con tierra, llegaron los nuevos y ciao tierra. Que te protegían o que te daban la mano y cuando estabas sola…", a lo que Cristina la interrumpió para afirmar que siempre fue independientey jamás perteneció a ningún equipo: "Yo nunca estuve con tierra, me pude haber quedado con ellos o neutral y decidí lo que yo realmente (quise) porque yo realmente no había conectado con nadie", a lo que Geraldine dijo que estaba igual, y no quiere depender de un equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui