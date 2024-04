Luto en la TV: Confirman muerte de 'hijo' de Talina Fernández; sufrió infarto mientras comía

Ciudad de México.- La familia de Talina Fernández continúa recibiendo duros golpes y es que aunque siguen viviendo el duelo por su repentino fallecimiento, ocurrido hace 9 meses, ahora nuevamente están de luto por otra inesperada muerte. La tarde de este jueves 4 de abril se confirmó que uno de sus hijos falleció luego de sufrir un infarto y se reportó que el deceso ocurrió dentro de la casa de la querida conductora.

Fue Patricio Levy, también conocido como Pato Levy, quien en una entrevista con el programa Ventaneando confesó que efectivamente estaban de luto porque murió su hermanastro Fernando, quien era hijo de Alejandro Carrillo Castro, exmarido de 'La dama del buen decir'. La fallecida presentadora y el reconocido abogado estuvieron juntos desde que se casaron en 1981 y hasta 2015, pero no tuvieron hijos en común.

Desde días atrás se había reportado extraoficialmente la muerte del hijastro de Talina, pero fue hasta la tarde de este jueves 4 de abril que la noticia fue confirmada por Pato: "Hace dos semanas, el viernes pasado se murió mi hermano, mi hermanastro", dijo sobre la inesperada partida. Pato resaltó que su madre crió como un hijo propio a Fernando, ya que existió mucho cariño entre él y su familia: "Mi mamá se casó y duró 30 años casada y él ya tenía un hijo, yo tenía como 7 años y me enjaretaron a mi hermanito, fue mi mejor amigo".

Entonces, crecimos él y yo bien pegaditos de edad, era mi mejor amigo, se convirtió en mi brother y cuando mi mami se divorcia de Alejandro Carrillo, Fernando en vez de irse a ver a su papá, venía a ver a mi mamá. Fue una enorme pérdida, estamos en shock, todavía no me cae el 20", agregó el productor y locutor.

Asimismo, el hermano de la fallecida Mariana Levy contó el dramático momento en que Fernando perdió la vida en el comedor que alguna vez perteneció a Talina: "Se murió de un ataque cardíaco comiendo en mi casa, enfrente de mí y de Coco. Estuvo cuatro horas en convulsiones y nosotros ayudándole, dándole respiración de boca a boca, haciéndole CPR, todo este rollo, respiración cardiovascular. Horrible, horrible".

Pato también dijo que la atención de los servicios de emergencia fue deficiente: "La ambulancia tardó mucho en llegar, mucho mucho. Y cuando subió a la ambulancia, yo lo vi en la ambulancia y ya se había ido". Finalmente, el hijo de doña Talina aseguró que Fernando siempre estuvo cerca de él y sobre todo ahora que le detectaron una enfermedad en el corazón: "Durante toda mi enfermedad, que en diciembre estuve muy mal, él me ayudó a conseguir el carnet y la gratuidad".

Me ayudó a conseguir a meterme en cardiología. Me ayudó, él se movió conmigo para salvarme la vida a mí, él llegaba a darme ánimos y decirme ‘tú puedes, no te vayas a ir, no te vas a morir’ y resulta que el que se muere es él".