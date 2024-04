8 malos hábitos que destruyen incluso los matrimonios más sólidos, según terapeuta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque (a menudo) envidiamos las relaciones de los demás, en realidad, incluso las parejas más maravillosas y “perfectas” pueden acabar por separarse o divorciarse. Pero, ¿qué pasó? Sí, muchas personas tienen problemas con su pareja pero prefieren ocultarla hasta que la separación se convierta en su única opción. Esta situación no es nada inusual.

Según un terapeuta conyugal, muchas parejas se esfuerzan por mantener una relación feliz pero ven que su matrimonio se derrumba a pesar de todo. Para evitarlo, es necesario corregir ciertos comportamientos perjudiciales para las relaciones amorosas.

1. No estar en la misma longitud de onda

A menudo, las parejas no están alineadas con las cosas que más importan y sienten que sus propios objetivos / sentimientos personales son los más importantes.

2. No satisfacer las necesidades del otro

Cada persona tiene necesidades únicas que espera ver satisfechas por su pareja. Pero a menudo las parejas no hablan de estas necesidades o asumen que las necesidades de su pareja son las mismas que las suyas.

3. Dejar que la desconexión y la distancia se conviertan en la norma

Es entonces cuando las parejas empiezan a decir cosas como “Te quiero, pero ya no estoy “enamorada” de ti”.

4. Dejar que la intimidad desaparezca

El afecto, la conexión y la ternura que una vez compartías se agotan por falta de esfuerzo, y ahora solo te conviertes en compañeros de cuarto.

5. Descuidarse el uno al otro

Por ejemplo, te envías flores, te olvidas de cumplir tus promesas y no prestas atención a lo que dices. Ninguno de ustedes necesariamente tenía la intención de dar más importancia a otras cosas que a su cónyuge, pero eso es lo que hizo sin necesariamente darse cuenta.

6. Alimentar el resentimiento el uno hacia el otro

Un resentimiento no expresado o no resuelto puede envenenarse y envenenar gravemente una relación que alguna vez fue saludable. Uno de los socios (o incluso ambos) puede pensar, por ejemplo: me has hecho tal cosa y no puedo recuperarme.

7. No hacer frente a los problemas

Sabes que las cosas no van bien, pero es más fácil no hacer nada. Evitas enfrentarte a la verdad o abordar los verdaderos problemas de tu matrimonio. Estás haciendo la veleta, de alguna manera.

8. Criticarse mutuamente

Cuando se critican mutuamente en su mente y en voz alta, pronto sólo ven los defectos de su pareja. Después de un tiempo, quejarse y criticar se convierte en un hábito cómodo, que compromete su voluntad de comunicarse e interactuar con compasión y apoyo.

Fuente: Tribuna