Paola Durante, acusada de asesinar a Paco Stanley, demandaría a producción por su serie

Ciudad de México.- La famosa y polémica modelo, Paola Durante, quién pasó dos años en prisión acusada de asesinar al famoso y reconocido presentador de la TV, Paco Stanley, recientemente reaccionó al proyecto de ¿Quién Mató a Paco Stanley?, confesando si es que piensa demandar a la producción de la serie que narra el momento de su deceso y toda la investigación para tratar de encontrar a los culpables.

Como es recordado por miles, el 7 de junio de 1999, en las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en el Pedregal de la Ciudad de México, un grupo de sujetos armados con metralletas le dispararon al padre de Paul Stanley mientras que este se encontraba en su camioneta causando su muerte instantánea. En la investigación previa al brutal homicidio se declararon como principales sospechosos a Durante y Mario Bezares, amigos y colaboradores del presentador.

Pero, después de que se presentaran varios testimonios de lo ocurrido, las autoridades decidieron liberar de su encierro a los dos colegas de Stanley, debido a que no encontraron pruebas contundentes de que alguno estuviera detrás del brutal asesinato, habían muchas situaciones circunstanciales, por lo que hasta el día de hoy no se ha podido dar con ningún responsable del deceso del presentador de ¡Pácatelas!.

Y aunque ya casi han pasado 25 años del hecho, en Amazon Prime se encuentran realizando una serie sobre este asesinato, en el cual ya han presentado a su elenco y difundieron las primeras imágenes de estos caracterizados de sus personajes, como Belinda que será Paola, misma que ya alzó la voz para afirmar que los creadores de este proyecto no tienen el permiso de usar su imagen, ni la de Mario, por lo que podrían demandar.

Según la revista TV Notas, ellos se pusieron en contacto con la modelo, afirmando que ella tiene un gran coraje por esta situación, pidiendo que ya se dejaran de inventar cosas y que no deberían de permitir que esta salga, pues no tienen autorización de ninguno de los involucrados, sin embargo, hasta el momento no dieron un sí concreto sobre demandar, pues ese tema estará encargado 100 por ciento sus abogados.

Fuente: Tribuna del Yaqui