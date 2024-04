Raquel Bigorra le haría brujería a Daniel Bisogno; la madre del conductor moriría para salvarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace apenas unos meses, el mundo de la farándula se vio alertado por el grave estado de salud del polémico conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, quien estuvo internado durante mucho tiempo. En aquel momento, muchos medios llegaron a teorizar que el ‘Muñe’ no sobreviviría puesto el panorama que los expertos brindaban no era el más alentador, incluso se dijo que tenía que estar sedado para resistir el dolor.

Para empeorar la situación del conductor de TV Azteca, en el periodo en el que estuvo luchando por su vida, en la Unidad de Cuidados Intensivos, su querida madre, Araceli Bisogno murió; sin embargo, según información de un santero, esto no habría sido casualidad, pues la progenitora del amigo de Pati Chapoy se habría sacrificado a cambio de que su hijo pudiera continuar viviendo, puesto el famoso tenía un fuerte trabajo de brujería hecho por Raquel Bigorra y otras personas del medio.

La noticia trascendió a través del programa Chisme No Like, donde el especialista en el espiritismo, Jesús Levy acusó abiertamente a la exparticipante de La Casa de los Famosos de haber mandado a hacer una especie de maleficio en contra de Bisogno; sin embargo, la señora Araceli habría optado por morir ella misma, pese a que su momento de partir de esta Tierra aún no había llegado: "Daniel tiene un matriarcado muy fuerte y eso significa que las mujeres lo salvan. Desgraciadamente su mamá muere y él sale de terapia intensiva."

Levy reveló que el actor de Lagunilla Mi Barrio tendría varios enemigos en el medio de la farándula, por lo que traía sobre de sí varios trabajos de brujería, entre ellos, resaltaría el de la originaria de Cuba, con quien hace algunos años tuvo problemas tan graves que exintegrante del Team Cielo vendería información de la vida personal de Bisogno a una polémica revista, lo que fracturó definitivamente la amistad entre ambos.

"Él tiene un trabajo de brujería muy fuerte, un trabajo espiritual, cuya misión es acabar con él. Se ve que el ataque viene de una mujer del medio por la cual él tuvo muchos problemas", enfatizó el santero.

Cabe señalar que todo esto son predicciones de un espiritista y que no se trata de información confirmada por algunos de los involucrados, por lo que debe tomarse como un rumor y no como un hecho confirmado. Actualmente, Daniel Bisogno se encuentra recuperando de manera óptima de su problema de salud y, según algunos informes, no se enteró de manera inmediata del fallecimiento de su madre, sino que ocurrió hasta después.

Fuentes: Tribuna