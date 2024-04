Tish Cyrus y Dominic Purcell recurren a terapia matrimonial luego de escándalo amoroso

Los Ángeles, California. - Tish Cyrus y Dominic Purcell han iniciado sesiones de terapia matrimonial debido a la tensión que rodea su relación con la hija de Tish, Noah Cyrus, según informes recientes.

Una fuente reveló a Us Weekly el jueves que la pareja ha estado "trabajando en la comunicación y buscando terapia juntos" en un esfuerzo por abordar los problemas en su matrimonio en medio de rumores que han surgido sobre su relación.

"Se han distanciado el uno del otro [y] tomará tiempo para sanar", compartió una segunda fuente con el medio. El mes pasado, varios medios informaron que Purcell había estado involucrado sentimentalmente con Noah, la hija menor de Tish, antes de que Purcell y Tish estuvieran juntos.

Según los informes de Us Weekly, que fue el primero en informar sobre la situación, el actor de "Prison Break", de 54 años, y la cantante de "July", de 24, presuntamente estuvieron involucrados durante unos ocho o nueve meses antes de que Tish "comenzara a buscarlo". Esta situación, supuestamente, dejó a Noah "angustiada" y "ofendida", creando una brecha entre madre e hija.

Aunque ni Tish ni Dominic han abordado públicamente la situación, se informa que Tish sigue siendo optimista sobre la recuperación de Noah. En una aparición en el podcast de su hija Brandi Cyrus, Sorry We're Stoned, el mes pasado, Tish insinuó que había "problemas" en su matrimonio con Purcell.

Tish compartió que se sintió "muy asustada" cuando conoció a Purcell debido a diferencias astrológicas entre ellos. Explicó que ella, siendo Tauro, tiende a "ofenderse fácilmente" y "tomar las cosas personalmente", mientras que Purcell, un Acuario, es "directo" y "no emocional".

Aquí es donde he crecido, es como, siento que en lugar de ofenderme tanto, porque lo respeto y lo amo, tenemos conversaciones", compartió Tish. "Y en lugar de enojarme y acalorarme tanto por eso, y no tomármelo como algo personal, simplemente dejarlo tener una opinión. Nunca he sido bueno en eso. Definitivamente, estos son problemas. Pero también hay problemas, porque lo amo, con los que estoy lidiando".