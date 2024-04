Tras anunciar embarazo, Michelle Renaud hace una triste confesión y envía fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de anunciar su embarazo, la reconocida y muy querida actriz de melodramas, Michelle Renaud, acaba de hacer una triste confesión sobre como es que las cosas no han sido como esperaba y los complicados procesos que pasa emocionalmente con la revolución que hay en su cuerpo, por lo que envió un fuerte mensaje a sus millones de fans y a su famoso esposo, el galán de novelas, Matías Novoa.

En los últimos meses la actriz de Quererlo Todo ha pasado por una montaña rusa de emociones y complicadas, pues además de su boda, perdió a un hijo y ahora se encuentra en la dulce esperada de su segundo hijo, lo cual la ha causado toda una revolución en su cuerpo con cambios que jamás espero y que señala la han llegado a agotar y sentirse mal consigo misma, siendo Novoa esa balsa que la ha salvado en todo momento de ahogarse en su angustia.

Para ello, compartió en su cuenta de Instagram dos fotografías, mostrando su cuerpo actual y antes de estar embarazada revelando una reciente plática con su esposo: "Oye mi amor, ¿no crees que me está cambiando mucho el cuerpo? No sólo la panza del bebé, me están creciendo los cachetes, los brazos, ya no tengo músculo y la celulitis, ¡ni se diga!", a lo que este le respondió: "No, mi amor, yo te veo igual que siempre", a lo que ella resaltó: "Se me hace hermoso que si bien si me ve con la misma mirada de siempre, me ayuda a no sentirme mal por los cambios naturales de mi cuerpo".

Tras esto, la actriz de Televisa mencionó que ella tenía un plan para mantenerse a lo largo de su embarazo, pero que lamentablemente no se ha podido, pues hay toda una revolución que la tiene agotada: "Según yo, iba a marcar la pierna en estos meses de embarazo e iba a tener un cuerpazo, pero la vida quiso llenarme de un cansancio mortal, una flojera de otro planeta, una contaminación que no me da nada de energía, al contrario me la tumba, un millón de cosas por hacer y, bueno, mi cuerpo está a tope haciendo un bebé".

Es por ello que quiso señalar que en medio de todo este proceso tan complicado, doloroso y en el que se ha sentido fatal consigo se ha dado cuenta de la importancia de amarse en cada etapa, y sobre todo agradeció al actor de Cabo siempre estar ahí por: "Verme igual y, sobre todo, a mi cuerpo por crear vida dentro de mí y tenerme paciencia cuando tanto estigma mental se me mete a la cabeza".

Finalmente, declaró que espera poder pasar este mensaje a sus hijos, que aprendan a valorarse y no dejarse caer por los estándares sobre el cuerpo perfecto y "ponerlo por encima de cualquier juicio y que nunca permitan que los estándares sociales o las comparaciones con otros cuerpos les dañen la imagen que tienen de sí mismos. Te amo (Matías Novoa), es hermoso estar embarazada a tu lado, no sólo alborotas al bebé cuando le hablas, me llenas de amor todo el tiempo".

